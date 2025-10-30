Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Наибольший госдолг на одного жителя среди стран Европы зафиксирован в Бельгии - 56 400 евро, а наименьший - в Болгарии и Эстонии, где он составляет соответственно 4400 евро и 6900 евро.

Латвия по-прежнему входит в число стран с относительно низким уровнем государственного долга - 48% от валового внутреннего продукта (ВВП), и выполняет маастрихтский критерий, поддерживая уровень госдолга ниже 60% от ВВП, отмечает совет.

В 2025 году госдолг Латвии прогнозируется на уровне 49% от ВВП, а в последующие годы ожидается более быстрый его рост: в 2026 году госдолг может составить 51% от ВВП, в 2027 и 2028 годах - 55% от ВВП.

СФД отмечает, что доля расходов на обслуживание госдолга по отношению к ВВП продолжит расти. Процентные выплаты в 2025 году планируются в размере 519 млн евро, что составляет 1,2% от ВВП, в 2026 году - 617 млн евро (1,4%), а в 2027-2028 годах - 1,5% от ВВП, что составит соответственно 700 и 736 млн евро.

Среди европейских стран наибольший госдолг относительно ВВП зафиксирован в Греции (151,2%), а наименьший - в Эстонии (23,2%).