Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Редакция PRESS 30 октября, 2025 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Наибольший госдолг на одного жителя среди стран Европы зафиксирован в Бельгии - 56 400 евро, а наименьший - в Болгарии и Эстонии, где он составляет соответственно 4400 евро и 6900 евро.

Латвия по-прежнему входит в число стран с относительно низким уровнем государственного долга - 48% от валового внутреннего продукта (ВВП), и выполняет маастрихтский критерий, поддерживая уровень госдолга ниже 60% от ВВП, отмечает совет.

В 2025 году госдолг Латвии прогнозируется на уровне 49% от ВВП, а в последующие годы ожидается более быстрый его рост: в 2026 году госдолг может составить 51% от ВВП, в 2027 и 2028 годах - 55% от ВВП.

СФД отмечает, что доля расходов на обслуживание госдолга по отношению к ВВП продолжит расти. Процентные выплаты в 2025 году планируются в размере 519 млн евро, что составляет 1,2% от ВВП, в 2026 году - 617 млн евро (1,4%), а в 2027-2028 годах - 1,5% от ВВП, что составит соответственно 700 и 736 млн евро.

Среди европейских стран наибольший госдолг относительно ВВП зафиксирован в Греции (151,2%), а наименьший - в Эстонии (23,2%).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:45 30.10.2025
В Латвии ожидается дождливая и тёплая ночь.
Bitnews.lv 6 минут назад
Солнечные панели на рижских многоэтажках?
Bitnews.lv 51 минуту назад
Когда Европа перейдёт на цифровой евро?
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийские творожные сырки пробились в Германию
Bitnews.lv 1 час назад
Юрмала: отставка мэра
Sfera.lv 2 часа назад
ЕС: граница обрывается у Зилупе
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: первая в мире автотрасса с зарядкой машин в движении
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: неместные мы…
Sfera.lv 1 день назад

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Читать

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Читать

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Читать

Берегите свой Smart-ID: у мошенников новый способ опустошить банковские счета

Важно 14:10

Важно 0 комментариев

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Читать

Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Стабильности! 14:10

Стабильности! 0 комментариев

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

Читать