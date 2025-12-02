Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как латвийцам лучше копить на пенсию: эксперт

2 декабря, 2025 10:33

Новости Латвии 0 комментариев

«Сложные проценты: разберись, как растут твои накопления на старость» — таков девиз «Недели твоей пенсии», которая проходит в Латвии. Цель акции — объяснить людям, как работают пенсионные накопления, и мотивировать их на то, чтобы выбрать для себя наиболее правильный и продуманный пенсионный план, рассказала руководитель управления инвестициями Swedbank Анжелика Добровольская. Об этом пишет rus.lsm.lv.

«Что такое сложные проценты? Это можно сравнить со снежным комом. Если вы вложили деньги в какой-то финансовый инструмент и заработали некую сумму, а потом не выбрали ее, а заставили работать дальше, то в итоге, спустя несколько лет, получается эффект снежного кома, который катится с горы, — сумма растет все больше и больше», — поясняет специалист. 

Очень важно выбрать такой пенсионный план, который подходит вашему возрасту, подчеркивает Добровольская.

Если до пенсии вам еще 10-15 лет и больше, то вы можете находиться в более рискованном пенсионном плане. Если же меньше 10 лет, то нужно переходить в более консервативный план. 

«К сожалению, далеко не все люди осознали важность заботы о своей будущей пенсии. Это вопрос финансовой грамотности — а она у наших соотечественников, по сравнению с жителями других европейских стран, довольно низкая. Плюс многим чисто эмоционально трудно думать о будущем, мы себя в нем не представляем», — говорит Добровольская.

«При этом многие люди начинают осознавать, что 1-й и 2-й пенсионный уровень не смогут нам обеспечить хорошую пенсию — только выживание, — подчеркивает специалист. — Если мы хотим на пенсии жить действительно хорошо — и речь вовсе не о люксе, не о каких-то излишествах, — то нам нужно позаботиться о дополнительном накоплении. И 3-й пенсионный уровень тут — один из самых лучших инструментов. Хотя можно выбирать и другие варианты — накопительное страхование, инвестирование и т.д.».

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

