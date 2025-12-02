Как латвийцам лучше копить на пенсию: эксперт

«Что такое сложные проценты? Это можно сравнить со снежным комом. Если вы вложили деньги в какой-то финансовый инструмент и заработали некую сумму, а потом не выбрали ее, а заставили работать дальше, то в итоге, спустя несколько лет, получается эффект снежного кома, который катится с горы, — сумма растет все больше и больше», — поясняет специалист.

Очень важно выбрать такой пенсионный план, который подходит вашему возрасту, подчеркивает Добровольская.

Если до пенсии вам еще 10-15 лет и больше, то вы можете находиться в более рискованном пенсионном плане. Если же меньше 10 лет, то нужно переходить в более консервативный план.

«К сожалению, далеко не все люди осознали важность заботы о своей будущей пенсии. Это вопрос финансовой грамотности — а она у наших соотечественников, по сравнению с жителями других европейских стран, довольно низкая. Плюс многим чисто эмоционально трудно думать о будущем, мы себя в нем не представляем», — говорит Добровольская.

«При этом многие люди начинают осознавать, что 1-й и 2-й пенсионный уровень не смогут нам обеспечить хорошую пенсию — только выживание, — подчеркивает специалист. — Если мы хотим на пенсии жить действительно хорошо — и речь вовсе не о люксе, не о каких-то излишествах, — то нам нужно позаботиться о дополнительном накоплении. И 3-й пенсионный уровень тут — один из самых лучших инструментов. Хотя можно выбирать и другие варианты — накопительное страхование, инвестирование и т.д.».