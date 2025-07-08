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Как Кариньш летать уже не смогут: министрам «подрезают крылья»

Редакция PRESS 8 июля, 2025 07:52

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

После скандала с перелётами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) правительство сегодня утвердило поправки к постановлению Кабинета министров (КМ), определяющие критерии, в каких случаях члены Кабинета Министров и сопровождающие их делегации имеют право пользоваться услугами специального воздушного транспорта.

Цель поправок — усовершенствовать порядок компенсации командировочных расходов, уточнив правила и обеспечив их соответствие современным требованиям. Поправки разработаны для более эффективного и точного возмещения расходов на командировки должностных лиц государственного сектора, а также с учётом особенностей государственных бюджетных учреждений.

В аннотации к поправкам указано, что в настоящее время чётко не определено, когда премьер, министры и другие высокопоставленные чиновники могут использовать специальные авиаперевозки. Правила не содержат детальных критериев относительно ситуаций, в которых могут использоваться чартерные рейсы, а также требований к их применению и выбору. Сейчас нормы поддаются разной интерпретации, и у разных учреждений могут быть различные мнения по их применению.

Поправки вводят чёткие критерии, при которых члены КМ и их сопровождающие делегации могут пользоваться специальным воздушным транспортом. Эти критерии включают: чрезвычайные ситуации, чрезвычайное положение, интересы национальной безопасности, отсутствие регулярных рейсов и экономически обоснованное использование спецтранспорта.

Критерий чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения применяется, если в соответствующей стране объявлен особый правовой режим, из-за которого невозможно использовать регулярные коммерческие рейсы.

Критерий национальной безопасности предусматривает возможность использования спецтранспорта для предотвращения внутренних и внешних угроз государству, обеспечения национальной обороны, общественной безопасности и демократического развития.

Критерий недоступности регулярных рейсов в разумные сроки до или после мероприятия предусматривает, что спецтранспорт не должен использоваться, если, например, в течение 12 часов до или после мероприятия доступны коммерческие рейсы.

Принятые правительством поправки также обязывают учреждение, заказавшее спецтранспорт, в течение месяца после оплаты услуги опубликовать на своём сайте информацию об использовании чартерного рейса с указанием пункта назначения, суммы, обоснования выбора, количества лиц и их состава.

Премьер-министру предоставлены более широкие возможности для использования спецтранспорта на основании интересов национальной безопасности или логистических ограничений даже вне чрезвычайных ситуаций. Кроме того, премьер имеет право использовать специальные авиаперевозки в случаях особенно напряжённого рабочего графика или при значительном превышении установленной нормы рабочего времени. В таких случаях использование спецтранспорта оправдано необходимостью обеспечить непрерывность работы главы правительства, эффективное выполнение обязанностей и защиту государственных интересов.

Остальные члены КМ смогут использовать спецавиаперевозки только в исключительных случаях — когда в стране пребывания объявлен особый правовой режим, и регулярные рейсы недоступны.

Поправки также предусматривают, что в зарубежных командировках дополнительные надбавки к суточным для разных должностных лиц больше выплачиваться не будут, хотя раньше они могли достигать 30% от нормы.

Также услуга, предлагаемая аэропортом «Рига», включающая ускоренную проверку безопасности и повышенный сервис, будет доступна не только премьеру, но и нескольким сопровождающим его лицам.

При подготовке поправок рассматривалась возможность полного отказа от использования спецавиатранспорта, однако было установлено, что существуют ситуации (например, ЧС, пандемии, угрозы безопасности), когда без него не обойтись.

Поправки были разработаны Государственной канцелярией в сотрудничестве с отраслевыми министерствами и согласованы с рядом государственных учреждений, включая Государственный контроль, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и прокуратуру.

Как уже сообщалось, в конце марта 2024 года Генпрокуратура начала и передала Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уголовное дело по подозрению в растрате в связи с использованием чартерных рейсов для командировок бывшего премьера. Проверка Генпрокуратуры показала, что на чартерные рейсы, организованные с 2021 по 2023 год, было потрачено больше средств, чем предусматривалось в заключённых с турфирмами договорах. В связи с этим прокурор принял решение возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о растрате в крупном размере.

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