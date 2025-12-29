Как изменится минимальная зарплата и важнейшие налоги в 2026 году?

В сфере рабочей силы в продолжение начатых ранее реформ в следующем году необлагаемый подоходным налогом с населения минимум увеличится на 40 евро и составит 550 евро в месяц, и таким образом у значительной части работающих увеличатся нетто-доходы.

Минимальная зарплата с прежних 740 евро увеличится до 780 евро.

Чтобы снизить бремя повышения цен на продукты питания для жителей Латвии, с 1 июля 2026 года в рамках пилотного проекта будет применяться пониженная ставка НДС в размере 12% на отдельные основные продукты питания: хлеб, молоко, мясо домашней птицы и яйца.

В то же время в следующем году жителям, скорее всего, придется больше платить за алкоголь, что связано с изменением акцизных налогов, которые вступят в силу 1 марта.

В следующем году будет поднят акциз и на табачные изделия, и на топливо.

Так, на не содержащий свинец бензин ставка акциза вырастет с 532 до 555 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - с 617 до 640 евро, а на дизельное топливо - с 440,5 до 467 евро.

Кроме того, ставка акцизного налога повысится и на природный газ - как на тот, что используется в качестве топлива в домашних хозяйствах, промышленности и сельском хозяйстве, так и на природный газ, который используется в качестве горючего.

Со следующего года вступают в силу отдельные изменения в отношении подоходного налога с населения (ПНН).

Одно из этих изменений предусматривает, что к выплачиваемым физическому лицу - участнику общества капитала дивидендам (выплаченным с применением установленной законом о подоходном налоге с предприятий альтернативной ставки подоходного налога с предприятий в размере 15%) применяется ставка подоходного налога с населения в размере 6%.

Также внесены отдельные изменения в порядок уплаты ПНН в случае продажи (отчуждения) недвижимости.

