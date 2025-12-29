Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как изменится минимальная зарплата и важнейшие налоги в 2026 году?

© LETA 29 декабря, 2025 11:36

Бизнес 0 комментариев

Как и предыдущие, 2026 год принесет ряд изменений в отношении минимальной зарплаты, необлагаемого минимума и налогов.

В сфере рабочей силы в продолжение начатых ранее реформ в следующем году необлагаемый подоходным налогом с населения минимум увеличится на 40 евро и составит 550 евро в месяц, и таким образом у значительной части работающих увеличатся нетто-доходы.

Минимальная зарплата с прежних 740 евро увеличится до 780 евро.

Чтобы снизить бремя повышения цен на продукты питания для жителей Латвии, с 1 июля 2026 года в рамках пилотного проекта будет применяться пониженная ставка НДС в размере 12% на отдельные основные продукты питания: хлеб, молоко, мясо домашней птицы и яйца.

В то же время в следующем году жителям, скорее всего, придется больше платить за алкоголь, что связано с изменением акцизных налогов, которые вступят в силу 1 марта.

В следующем году будет поднят акциз и на табачные изделия, и на топливо.

Так, на не содержащий свинец бензин ставка акциза вырастет с 532 до 555 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин - с 617 до 640 евро, а на дизельное топливо - с 440,5 до 467 евро.

Кроме того, ставка акцизного налога повысится и на природный газ - как на тот, что используется в качестве топлива в домашних хозяйствах, промышленности и сельском хозяйстве, так и на природный газ, который используется в качестве горючего.

Со следующего года вступают в силу отдельные изменения в отношении подоходного налога с населения (ПНН).

Одно из этих изменений предусматривает, что к выплачиваемым физическому лицу - участнику общества капитала дивидендам (выплаченным с применением установленной законом о подоходном налоге с предприятий альтернативной ставки подоходного налога с предприятий в размере 15%) применяется ставка подоходного налога с населения в размере 6%.

Также внесены отдельные изменения в порядок уплаты ПНН в случае продажи (отчуждения) недвижимости.

(Tvnet.lv)

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

