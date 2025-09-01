Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как гражданину ЛР заключить брак с женщиной, имеющей в Латвии статус беженки?

«Семь секретов» 1 сентября, 2025 09:25

Юридическая консультация 0 комментариев

-Могу я как гражданин Латвии зарегистрировать здесь брак с женщиной (34 года), если у нее есть официальный статус беженки и разрешение на проживание в Латвии?

Статья 18 закона «О регистрации актов гражданского состояния» (далее – закон) устанавливает, что гражданин Европейского союза, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации либо гражданин другого государства, лицо без гражданства, беженец или лицо, которому предоставлен альтернативный статус и которое на момент заключения брака имеет право находиться в Латвийской Республике, может заключить брак с гражданином Латвии.

Порядок подачи заявления

Лица, желающие заключить брак, должны лично подать в отдел записи актов гражданского состояния совместное заявление установленной формы, подписанное обеими сторонами. При подаче заявления они обязаны предъявить действительный документ, удостоверяющий личность.

Если лицо ранее состояло в браке

Согласно части второй статьи 17 закона, если лицо, желающее вступить в брак, ранее состояло в другом браке и сведения о расторжении брака отсутствуют в Регистре физических лиц, то лицо обязано предъявить один из следующих документов:

- свидетельство о смерти бывшего супруга;

- свидетельство о расторжении брака, выданное отделом записи актов гражданского состояния или присяжным нотариусом;

- вступившее в законную силу судебное решение, согласно которому брак расторгнут или признан недействительным;

- выписку или справку из регистра расторжения браков или регистра браков с указанием сведений о расторжении брака.

Если лицо не может получить документ, указанный в части второй статьи 17 закона, то этот документ может быть заменен судебным решением об установлении соответствующего факта.

Дополнительные документы для иностранцев

Иностранец, кроме документов, указанных в статье 17 закона, обязан подать документ о семейном положении, выданный компетентным учреждением соответствующего иностранного государства. Но если лицо, которому в Латвийской Республике предоставлен статус лица без гражданства, беженца или альтернативный статус, не имеет необходимых документов и их невозможно получить, эти документы заменяются письменной декларацией данного лица о его семейном положении.

С бланком декларации можно ознакомиться в Приложении 5 правил Кабинета министров № 761 «Правила о регистре актов гражданского состояния» (www.likumi.lv).

Срок регистрации и возможные требования загса

Сотрудник отдела записи актов гражданского состояния имеет право назначить время регистрации брака — не ранее чем через месяц и не позднее чем через шесть месяцев со дня приема заявления — для проверки представленных документов.

Обращаем внимание, что отделение загса может затребовать дополнительные документы, например, переводы или апостили документов, выданных другим государством (апостиль – это международная форма легализации документов в виде специального штампа, подтверждающая их подлинность для использования в других странах-участницах Гаагской конвенции).

Для уточнения порядка подачи необходимых документов рекомендуется обратиться в отделение загса.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

