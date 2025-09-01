Как гражданину ЛР заключить брак с женщиной, имеющей в Латвии статус беженки?

Статья 18 закона «О регистрации актов гражданского состояния» (далее – закон) устанавливает, что гражданин Европейского союза, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации либо гражданин другого государства, лицо без гражданства, беженец или лицо, которому предоставлен альтернативный статус и которое на момент заключения брака имеет право находиться в Латвийской Республике, может заключить брак с гражданином Латвии.

Порядок подачи заявления

Лица, желающие заключить брак, должны лично подать в отдел записи актов гражданского состояния совместное заявление установленной формы, подписанное обеими сторонами. При подаче заявления они обязаны предъявить действительный документ, удостоверяющий личность.

Если лицо ранее состояло в браке

Согласно части второй статьи 17 закона, если лицо, желающее вступить в брак, ранее состояло в другом браке и сведения о расторжении брака отсутствуют в Регистре физических лиц, то лицо обязано предъявить один из следующих документов:

- свидетельство о смерти бывшего супруга;

- свидетельство о расторжении брака, выданное отделом записи актов гражданского состояния или присяжным нотариусом;

- вступившее в законную силу судебное решение, согласно которому брак расторгнут или признан недействительным;

- выписку или справку из регистра расторжения браков или регистра браков с указанием сведений о расторжении брака.

Если лицо не может получить документ, указанный в части второй статьи 17 закона, то этот документ может быть заменен судебным решением об установлении соответствующего факта.

Дополнительные документы для иностранцев

Иностранец, кроме документов, указанных в статье 17 закона, обязан подать документ о семейном положении, выданный компетентным учреждением соответствующего иностранного государства. Но если лицо, которому в Латвийской Республике предоставлен статус лица без гражданства, беженца или альтернативный статус, не имеет необходимых документов и их невозможно получить, эти документы заменяются письменной декларацией данного лица о его семейном положении.

С бланком декларации можно ознакомиться в Приложении 5 правил Кабинета министров № 761 «Правила о регистре актов гражданского состояния» (www.likumi.lv).

Срок регистрации и возможные требования загса

Сотрудник отдела записи актов гражданского состояния имеет право назначить время регистрации брака — не ранее чем через месяц и не позднее чем через шесть месяцев со дня приема заявления — для проверки представленных документов.

Обращаем внимание, что отделение загса может затребовать дополнительные документы, например, переводы или апостили документов, выданных другим государством (апостиль – это международная форма легализации документов в виде специального штампа, подтверждающая их подлинность для использования в других странах-участницах Гаагской конвенции).

Для уточнения порядка подачи необходимых документов рекомендуется обратиться в отделение загса.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.