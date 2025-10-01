Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кабаны стали биологическими «бомбами»: целая отрасль в Латвии под ударом

© LETA 1 октября, 2025 10:56

Новости Латвии 0 комментариев

Для латвийских свиноводов 2025 год стал по-настоящему "черным годом" - из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в общей сложности ликвидировано уже более 28 000 свиней. Причиной столь драматичной ситуации стала интенсивная заболеваемость АЧС в популяции кабанов - в этом году вирус выявлен у 1110 кабанов (данные ПВС). "Отрасль в шоке", - признает глава Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце.

"Последние десять лет свиноводы жили как на пороховой бочке, в режиме 24/7 пытаясь защитить свои стада от этой заразы. До начала этого года казалось, что мы научились делать это. Но оказывается, и этого было мало... Люди от всего этого действительно устали", - признается Лейниеце. Именно кабаны, на чье поведение и передвижения никто повлиять не может, являются главной причиной распространения АЧС: чем ближе к хозяйству находят их трупы, тем выше угроза заражения для домашних свиней.

"Установленные до сих пор меры биобезопасности на свинофермах также были достаточно серьезными", - рассказывает Лейниеце, - "Однако ясно, что необходимо провести ревизию этих мероприятий, еще раз проанализировать потоки людей и техники, возможности входа на фермы. Литовцы сообщают, что борются против приближения насекомых и грызунов к фермам с помощью различных химических средств, - мы изучаем, что это такое, потому что хватаемся за каждую соломинку, которая могла бы помочь отстоять стадо".

Информация о кабанах, предоставленная охотниками, в этом году весьма шокирующая: в Угале в одном только месте был найден 31, а в Вентспилсском крае - за один день 37 мертвых кабанов. Крупнейшая в истории Латвии вспышка АЧС зафиксирована 1 сентября в Лауберской волости Огрского края, где на свиноферме ООО "Baltic Pork" было принято решение о ликвидации более 23 000 свиней. "Это большая проблема - на уничтожение такого количества животных необходим месяц. Все они попадают на предприятие, которое перерабатывает их в биогаз", - рассказал генеральный директор ПВС Марис Балодис.

Следует отметить, что уничтожение зараженных свиней является общим решением ЕС, чтобы по возможности исключить распространение АЧС. Примечательно, что вирус АЧС свою жизнеспособность в мясе при температуре +4 °C способен сохранять вплоть до 150 дней, в вяленой соленой ветчине он выдерживает 140 дней, а в замороженном мясе - даже много лет. Таким образом, все, к чему прикасалось больное животное, станет потенциальным "биологическим оружием" для дальнейшего распространения болезни. (Latvijas Avīze)

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

