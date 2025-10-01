Кабаны стали биологическими «бомбами»: целая отрасль в Латвии под ударом

"Последние десять лет свиноводы жили как на пороховой бочке, в режиме 24/7 пытаясь защитить свои стада от этой заразы. До начала этого года казалось, что мы научились делать это. Но оказывается, и этого было мало... Люди от всего этого действительно устали", - признается Лейниеце. Именно кабаны, на чье поведение и передвижения никто повлиять не может, являются главной причиной распространения АЧС: чем ближе к хозяйству находят их трупы, тем выше угроза заражения для домашних свиней.

"Установленные до сих пор меры биобезопасности на свинофермах также были достаточно серьезными", - рассказывает Лейниеце, - "Однако ясно, что необходимо провести ревизию этих мероприятий, еще раз проанализировать потоки людей и техники, возможности входа на фермы. Литовцы сообщают, что борются против приближения насекомых и грызунов к фермам с помощью различных химических средств, - мы изучаем, что это такое, потому что хватаемся за каждую соломинку, которая могла бы помочь отстоять стадо".

Информация о кабанах, предоставленная охотниками, в этом году весьма шокирующая: в Угале в одном только месте был найден 31, а в Вентспилсском крае - за один день 37 мертвых кабанов. Крупнейшая в истории Латвии вспышка АЧС зафиксирована 1 сентября в Лауберской волости Огрского края, где на свиноферме ООО "Baltic Pork" было принято решение о ликвидации более 23 000 свиней. "Это большая проблема - на уничтожение такого количества животных необходим месяц. Все они попадают на предприятие, которое перерабатывает их в биогаз", - рассказал генеральный директор ПВС Марис Балодис.

Следует отметить, что уничтожение зараженных свиней является общим решением ЕС, чтобы по возможности исключить распространение АЧС. Примечательно, что вирус АЧС свою жизнеспособность в мясе при температуре +4 °C способен сохранять вплоть до 150 дней, в вяленой соленой ветчине он выдерживает 140 дней, а в замороженном мясе - даже много лет. Таким образом, все, к чему прикасалось больное животное, станет потенциальным "биологическим оружием" для дальнейшего распространения болезни. (Latvijas Avīze)