К международной коалиции дронов присоединились Бельгия и Турция

Таким образом, теперь в коалицию входят 20 стран, в том числе Латвия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Швеция, Украина, Великобритания и Австралия.

В целом страны-члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины в этом году 2,75 млрд евро, а в фонд средств для закупки дронов под руководством Великобритании внесут около 180 млн евро. Эти средства будут использованы для централизованных закупок дронов.

Латвия в этом году выделит коалиции 20 млн евро на закупку дронов и еще 10 млн евро - на проекты сотрудничества Латвии и Украины. В прошлом году Латвия также выделила для закупки дронов 20 млн евро.

Как отметил министр обороны Андрис Спрудс, присоединение к коалиции новых стран позволит оказывать более целенаправленную и эффективную поддержку Украине, а также укрепит оборонную промышленность Латвии и ее союзников.

