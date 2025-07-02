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К международной коалиции дронов присоединились Бельгия и Турция

© LETA 2 июля, 2025 17:45

Новости Латвии

Сегодня на состоявшемся в Риге заседании комитета международной коалиции дронов под руководством Латвии и Великобритании было одобрено присоединение к ней Бельгии и Турции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Таким образом, теперь в коалицию входят 20 стран, в том числе Латвия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Швеция, Украина, Великобритания и Австралия.

В целом страны-члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины в этом году 2,75 млрд евро, а в фонд средств для закупки дронов под руководством Великобритании внесут около 180 млн евро. Эти средства будут использованы для централизованных закупок дронов.

Латвия в этом году выделит коалиции 20 млн евро на закупку дронов и еще 10 млн евро - на проекты сотрудничества Латвии и Украины. В прошлом году Латвия также выделила для закупки дронов 20 млн евро.

Как отметил министр обороны Андрис Спрудс, присоединение к коалиции новых стран позволит оказывать более целенаправленную и эффективную поддержку Украине, а также укрепит оборонную промышленность Латвии и ее союзников.
 

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