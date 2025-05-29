К Латвии приближается грозовой фронт: синоптики объявили жёлтый уровень угрозы

К вечеру четверга ожидаются очень сильные грозы, сильный дождь и порывистый ветер, одним словом, настоящая буря, которая может продлится всю ночь на пятницу.

Синоптики напоминают, что во время грозы следует по возможности укрываться в помещениях. Особую осторожность следует проявлять в местах, особенно подверженных грозам, например, в лесах или на открытых пространствах. В некоторых районах в такую погоду возможны перебои с электричеством и/или услугами.

При сильном порывистом ветре в воздух могут быть подняты сломанные ветки деревьев, другие незакрепленные предметы или мусор. Сильные дожди могут вызвать резкий подъем уровня воды и затопление нижних участков. Ухудшение видимости и аквапланирование могут ухудшить условия движения на дорогах. Некоторые поездки могут занять больше времени.

Грозы могут сопровождаться градом, что может привести к повреждению посевов. Жителей призывают позаботиться о домашних животных, поскольку они также подвержены риску из-за грозы.