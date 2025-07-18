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К Латвии подходит новый циклон: прогноз на ближайшее будущее

© LETA 18 июля, 2025 11:25

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«Латвийское лето» продолжится в конце этой и начале следующей недели, когда довольно тёплые дни будут чередоваться с ливневыми дождями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На прошлой неделе низкое давление стало причиной дождей во многих районах Латвии, местами даже сильных. На пяти наблюдательных станциях норма осадков превысила июльскую норму.

В конце недели на погодные условия по-прежнему будет влиять область низкого давления — местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, но в воскресенье с юго-востока приблизится новый циклон, который принесет с собой новую область осадков.

Между тем, температура воздуха сохранится летней — выше +25 градусов, и аналогичные погодные условия сохранятся и на новой рабочей неделе.

В пятницу в Латвии ожидается температура +24, +29 градусов Цельсия, переменная облачность. На юге страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В субботу ожидается переменная облачность, на юге страны местами кратковременный дождь, днём местами сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, северный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +15, +19 градусов, днём +22, +27 градусов.

В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, местами прояснится. Ночью на востоке ожидаются дожди, а днём на большей части территории Латвии – дожди. Ветер северо-восточный, северный, слабый или умеренный. Температура ночью +17, +19 градусов, днём +20, +25 градусов.

В начале новой рабочей недели погодные условия останутся схожими — солнце будет перемежаться облаками, и по крайней мере в части Латвии каждый день будут идти дожди.

Ночью температура воздуха не опустится ниже +15 градусов, однако дни обещают быть по-летнему теплыми и столбик термометра поднимется до +26 градусов.

В середине дня и после полудня, когда светит солнце, интенсивность УФ-излучения будет средней или высокой, поэтому синоптики рекомендуют воздержаться от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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