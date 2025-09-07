Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Изучение муравья в телескоп Хаббла»: в сети критикуют очередные дорогие исследования (1)

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 09:11

Для настроения 1 комментариев

Научный совет Латвии (НСЛ, LZP) выделил финансирование на 56 проектов прикладных исследований, осуществление которых начнётся с 1 января следующего года. Однако у населения возникают опасения по поводу того, что совет во времена, когда речь идёт о всеобщей экономии, предоставил 300 тысяч евро для исследования "антигендеризма в Латвии" и ещё столько же - на исследование о воспитании детей в "негетеронормативных семьях", пишет Jauns.lv.

Первое исследование называется "Дискурс антигендеризма в латвийском публичном пространстве и литературе", его цель - исследовать локальные проявления этого самого дискурса. В описании проекта говорится, что "движение антигендеризма объединяет не связанные между собой группы - христиан, представителей светского консерватизма, активистов правого крыла и даже "центристов" - во имя мнимого молчаливого большинства, "нормальных людей"".

Второе исследование имеет не менее замысловатое название: "Однополые партнёрства: антропологическое исследование о воспитании ребёнка вне гетеронормативной среды". При этом речь идёт не только об однополых браках в прямом смысле, а и о таких семьях, где детей воспитывают мать и бабушка. Цель - внести вклад в теоретизацию гендерных и семейных отношений в широком европейском контексте. А также разработать доказательную базу и рекомендации для поддержки негетеронормативных семей.

Что же думает по этому поводу публика? Вот, например, о чём пишет Илзе в соцсети "Х": "Исследователи ничего экономить не собираются. Только что 300 тысяч евро выделено на исследование "Дискурс антигендеризма в латвийском публичном пространстве". Ещё 300 тысяч на исследование о воспитании детей в однополых отношениях или, выражаясь изысканно, вне гетеронормативной среды". 

В комментариях она дополняет: "После недавних высказываний банкиров и айтишников о том, что в Латвии сельские жители слишком дорого обходятся... А посчитали ли они, сколько км сельских дорог можно содержать на 300 тысяч евро, которые растранжирит Вердиньш, "исследуя" дискурс антигендеризма? Насколько мне известно, этот франтоватый гей даже в Латвии не живёт".

И вот как откликнулись на её пост:

- Для края, который вдвое больше Риги по территории, 300 тысяч - бюджет на весь год на ремонт и содержание дорог и уборку снега.

- Как можно не воровать, если можно воровать?

- Можно подумать, это в мире уже не исследовано вдоль и поперёк, во всех ракурсах и под всеми углами. И вообще, разве в Латвии так много таких детей, чтобы получилась база для исследования?

- И в то же время дочь вернулась с учёбы по программе Erasmus (биотехнология) в Германии, загрустила, потому что здесь нет ни того оборудования, ни инструментов. Там была возможность практически работать в микробиологических, генетических исследованиях, у самой свои приборы, инструменты, всё что нужно. Даже у второкурсника.

- Максимальные суммы за все времена! Там целую толпу в Лиепаю (в новую тюрьму - Ред.) надо отправить!

- С одной стороны, исследователям тоже надо кушать. С другой - нужны всё-таки какие-то толковые исследования, а не гендерная хрень.

- Один гендер только что сказал, что хутора надо ликвидировать, второй гендер женщин в армию хочет призвать. Квирам хорошо, они свалят. Остальные лохи пусть скидываются на лекарства и поезд мечты.

- Что там изучать - пожалуйста, готов от меня результат бесплатно: дискурс такой, что большей части общества противны все эти гендеризмы.

- А сколько это в пересчёте срезанных проводов времён Улманиса? Алюминий - около 350 евро тонна, сколько надо срезать проводов, чтобы хватило для науки?!

- И в государстве нет денег, говорят! Кто бы мог подумать?!

- Когда в самом большом зоопарке изучают одного муравья в телескоп "Хаббл".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать