Первое исследование называется "Дискурс антигендеризма в латвийском публичном пространстве и литературе", его цель - исследовать локальные проявления этого самого дискурса. В описании проекта говорится, что "движение антигендеризма объединяет не связанные между собой группы - христиан, представителей светского консерватизма, активистов правого крыла и даже "центристов" - во имя мнимого молчаливого большинства, "нормальных людей"".

Второе исследование имеет не менее замысловатое название: "Однополые партнёрства: антропологическое исследование о воспитании ребёнка вне гетеронормативной среды". При этом речь идёт не только об однополых браках в прямом смысле, а и о таких семьях, где детей воспитывают мать и бабушка. Цель - внести вклад в теоретизацию гендерных и семейных отношений в широком европейском контексте. А также разработать доказательную базу и рекомендации для поддержки негетеронормативных семей.

Что же думает по этому поводу публика? Вот, например, о чём пишет Илзе в соцсети "Х": "Исследователи ничего экономить не собираются. Только что 300 тысяч евро выделено на исследование "Дискурс антигендеризма в латвийском публичном пространстве". Ещё 300 тысяч на исследование о воспитании детей в однополых отношениях или, выражаясь изысканно, вне гетеронормативной среды".

В комментариях она дополняет: "После недавних высказываний банкиров и айтишников о том, что в Латвии сельские жители слишком дорого обходятся... А посчитали ли они, сколько км сельских дорог можно содержать на 300 тысяч евро, которые растранжирит Вердиньш, "исследуя" дискурс антигендеризма? Насколько мне известно, этот франтоватый гей даже в Латвии не живёт".

И вот как откликнулись на её пост:

- Для края, который вдвое больше Риги по территории, 300 тысяч - бюджет на весь год на ремонт и содержание дорог и уборку снега.

- Как можно не воровать, если можно воровать?

- Можно подумать, это в мире уже не исследовано вдоль и поперёк, во всех ракурсах и под всеми углами. И вообще, разве в Латвии так много таких детей, чтобы получилась база для исследования?

- И в то же время дочь вернулась с учёбы по программе Erasmus (биотехнология) в Германии, загрустила, потому что здесь нет ни того оборудования, ни инструментов. Там была возможность практически работать в микробиологических, генетических исследованиях, у самой свои приборы, инструменты, всё что нужно. Даже у второкурсника.

- Максимальные суммы за все времена! Там целую толпу в Лиепаю (в новую тюрьму - Ред.) надо отправить!

- С одной стороны, исследователям тоже надо кушать. С другой - нужны всё-таки какие-то толковые исследования, а не гендерная хрень.

- Один гендер только что сказал, что хутора надо ликвидировать, второй гендер женщин в армию хочет призвать. Квирам хорошо, они свалят. Остальные лохи пусть скидываются на лекарства и поезд мечты.

- Что там изучать - пожалуйста, готов от меня результат бесплатно: дискурс такой, что большей части общества противны все эти гендеризмы.

- А сколько это в пересчёте срезанных проводов времён Улманиса? Алюминий - около 350 евро тонна, сколько надо срезать проводов, чтобы хватило для науки?!

- И в государстве нет денег, говорят! Кто бы мог подумать?!

- Когда в самом большом зоопарке изучают одного муравья в телескоп "Хаббл".