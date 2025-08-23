Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Израиль пригрозил не оставить от Газы камня на камне, если ХАМАС не вернёт всех заложников

© BBC 23 августа, 2025 13:03

Мир 0 комментариев

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в пятницу, что город Газа будет разрушен, если ХАМАС не согласится разоружиться и освободить всех заложников. Накануне ЦАХАЛ начал вторую фазу наземной операции «Колесницы Гидеона», цель которой — взятие под полный контроль столицы сектора.

Израильский кабинет министров одобрил планы массированного штурма города Газа, несмотря на масштабное международное давление.

В понедельник ХАМАС согласился на предложение катарских и египетских посредников о 60-дневном прекращении огня, в ходе которого, по заявлению Катара, будет освобождена половина оставшихся заложников в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально это предложение не отверг, но такой вывод напрашивается в связи с его заявлением, сделанным в четверг, о том, что он отдал распоряжение начать переговоры с посредниками об освобождении всех остающихся в Газе заложников и прекращении войны на условиях, «приемлемых для Израиля».

По данным Израиля, в плену у ХАМАС все еще находятся 50 заложников, и только 20 из них живы. В предложении о 60-дневном прекращении огня четко не указано, должен ли ХАМАС вернуть Израилю живых или тела погибших заложников.

В Израиле опасаются, что при таких размытых условиях соглашения ХАМАС оставит в своих руках всех живых пленников.

Израильские источники в правительстве сообщили в пятницу, что переговорная группа отправится на встречу с посредниками, как только будет определено место ее проведения.

«Скоро врата ада разверзнутся над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — если они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, прежде всего на освобождение всех заложников и полное разоружение», — написал в пятницу в соцсетях министр обороны страны.

«Если они не согласятся, Газа, столица ХАМАС, станет Рафахом и Бейт-Хануном», — добавил Кац. Оба города фактически превратились в руины в результате израильских военных операций.

Армия обороны Израиля предупредила медиков и международные организации, что необходимо начать подготовку к плановой эвакуации всего населения города Газа (порядка миллиона человек) в убежища на юге сектора до прихода израильских войск.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, заявило, что отвергает «любые шаги, которые подорвут то, что осталось от системы здравоохранения».

ООН заявила, что участившиеся атаки и «беспощадные бомбардировки» города Газа приводят к «большому числу жертв среди гражданского населения и масштабным разрушениям».

ЦАХАЛ заявил, что окажет необходимую помощь тем жителям города, которые откажутся уезжать.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать