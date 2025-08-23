Израиль пригрозил не оставить от Газы камня на камне, если ХАМАС не вернёт всех заложников

Израильский кабинет министров одобрил планы массированного штурма города Газа, несмотря на масштабное международное давление.

В понедельник ХАМАС согласился на предложение катарских и египетских посредников о 60-дневном прекращении огня, в ходе которого, по заявлению Катара, будет освобождена половина оставшихся заложников в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально это предложение не отверг, но такой вывод напрашивается в связи с его заявлением, сделанным в четверг, о том, что он отдал распоряжение начать переговоры с посредниками об освобождении всех остающихся в Газе заложников и прекращении войны на условиях, «приемлемых для Израиля».

По данным Израиля, в плену у ХАМАС все еще находятся 50 заложников, и только 20 из них живы. В предложении о 60-дневном прекращении огня четко не указано, должен ли ХАМАС вернуть Израилю живых или тела погибших заложников.

В Израиле опасаются, что при таких размытых условиях соглашения ХАМАС оставит в своих руках всех живых пленников.

Израильские источники в правительстве сообщили в пятницу, что переговорная группа отправится на встречу с посредниками, как только будет определено место ее проведения.

«Скоро врата ада разверзнутся над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — если они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, прежде всего на освобождение всех заложников и полное разоружение», — написал в пятницу в соцсетях министр обороны страны.

«Если они не согласятся, Газа, столица ХАМАС, станет Рафахом и Бейт-Хануном», — добавил Кац. Оба города фактически превратились в руины в результате израильских военных операций.

Армия обороны Израиля предупредила медиков и международные организации, что необходимо начать подготовку к плановой эвакуации всего населения города Газа (порядка миллиона человек) в убежища на юге сектора до прихода израильских войск.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, заявило, что отвергает «любые шаги, которые подорвут то, что осталось от системы здравоохранения».

ООН заявила, что участившиеся атаки и «беспощадные бомбардировки» города Газа приводят к «большому числу жертв среди гражданского населения и масштабным разрушениям».

ЦАХАЛ заявил, что окажет необходимую помощь тем жителям города, которые откажутся уезжать.