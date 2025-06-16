Израиль и Иран продолжают обмен ударами. Тегеран «готов гарантировать» что у него нет ядерного оружия

Тегеран заявил, что с начала боевых действий погибли 224 человека. Ранения получили около тысячи трехсот. ЦАХАЛ атакует ядерные и военные иранские объекты. Целями также стали высшие военачальники Исламской Республики.

В числе убитых глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель.

В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что самолеты ВВС атаковали командные центры сил специального назначения "Аль-Кудс" в Тегеране, полагаясь на точные разведданные. "Аль-Кудс" - подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое отправляет бойцов за границу, а также руководит и финансирует иностранные террористические группировки, такие как ливанская "Хезболлах". ЦАХАЛ утверждает, что центры, по которым были нанесены удары, использовались силами "Аль-Кудс" для планирования террористических атак против Израиля.

Израиль заявил, что с пятницы Иран выпустил более 270 ракет, 22 из которых проскочили через систему защиты "Железный купол", в результате чего 14 человек погибли и сотни получили ранения. В понедельник утром жертвами обстрела стали три человека в центральной части Израиля около ста получили ранения. Более 70 отправлены в больницы.

Израиль заявил, что эта атака - самая мощная в истории страны против Ирана - направлена на предотвращение разработки Тегераном ядерного оружия.

Очередной раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана был запланирован на воскресенье в Омане. Однако он был отменен после атак Израиля.

Иран сообщил Катару и Оману, посредникам в его контактах с США и Израилем, что Тегеран "не открыт для переговоров о прекращении огня, пока находится под израильскими ударами".

Между тем, Дональд Трамп допустил, что США "могут вмешаться" в израильско-иранский конфликт. При этом чуть раньше он опубликовал в своей соцсети Truth Social Post, в котором заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток "снова великим".

Израиль нацелился на министерство обороны Ирана

Израильские военные заявили, что в начале воскресенья нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны Ирана в Тегеране.

"Тегеран горит", - написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем посте в сети X.

Израильские военные также заявили, что нанесли удары по объектам, которые, по их мнению, связаны с ядерной программой Ирана в окрестностях Тегерана.

Они утверждают, что эти объекты "связаны с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия".

До начала израильской кампании в пятницу американские спецслужбы и Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляли, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.

Иранские власти призывают население во время израильских атак укрываться в мечетях, школах и метро.

ЦАХАЛ также выпустил предупреждение на фарси и арабском языке с призывом к иранскому населению эвакуироваться из районов, где находятся объекты по производству оружия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "израильские военные нанесут удары по этим объектам и будут продолжать сдирать кожу иранской змеи в Тегеране и повсюду", атакуя ядерные объекты и системы вооружений.

Предстоящие переговоры между США и Ираном отменены

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил в социальных сетях, что шестой раунд непрямых ядерных переговоров в воскресенье "теперь не состоится". Хотя переговоры отменены, "мы остаемся приверженцами диалога и надеемся, что иранцы скоро сядут за стол переговоров", - сказал высокопоставленный представитель США, выступая на условиях анонимности.

Израиль и Иран подали сигнал о новых атаках, несмотря на настоятельные призывы мировых лидеров к деэскалации и недопущению тотальной войны.

Полуофициальные иранские информационные агентства сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по иранскому заводу по переработке природного газа и вызвал "сильный взрыв", что может стать еще одной эскалацией в случае подтверждения. Это была первая израильская атака на нефтяную и газовую промышленность Ирана. Израильские военные не дали немедленных комментариев.

Масштабы ущерба на газовом месторождении Южный Парс не сразу стали ясны. На таких объектах установлены системы противовоздушной обороны, на которые и нацелился Израиль.

Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, а американские спецслужбы считают, что Тегеран не стремится к созданию бомбы. Однако обогащение урана достигло уровня, близкого к оружейному, и в четверг наблюдательный орган ООН по атомной энергии порицал Иран за несоблюдение обязательств, призванных помешать ему создать ядерное оружие.