Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

Таким образом, с 1 октября у Варшавы больше не будет законного основания продолжать оплачивать Starlink для Украины.

-Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также означает прекращение поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте, — прокомментировал ситуацию министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский в соцсети X.

Польша платит около 50 млн долларов в год за Starlink для Украины, сообщал ранее глава МИД страны Радослав Сикорский.