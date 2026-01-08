Из-за российских атак миллион украинцев остались без электричества и воды

После очередной массированной атаки накануне вечером Москва вновь нанесла удар по Днепропетровской и Запорожской областям, что привело к перебоям в подаче электроэнергии.

Запорожье, на юго-востоке Украины, осталось без света около 10 вечера по местному времени в среду. Электричество и отопление постепенно начали возвращаться после 3 часов ночи в четверг, сообщил губернатор Запорожской области Иван Федоров.

"Это было первое полное отключение электричества во всем регионе за последние годы, но все службы были на месте с первой минуты", - заявил Федоров.

В соседней Днепропетровской области в центральной части Украины ситуация в четверг днем все еще оставалась критической.

По данным на четверг, около 1 миллиона человек в регионе по-прежнему оставались без воды и отопления, сообщил министр по делам общин и развития территорий Алексей Кулеба.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, который назвал отключение электричества "самым сложным" среди всех украинских городов, были нарушены критически важные услуги, а городские больницы в Днепре частично работают на генераторах.

"Технически говоря, ситуация в Днепре одна из самых сложных. Это фактически чрезвычайная ситуация государственного масштаба", - сказал он, добавив, что городская администрация работает над восстановлением электроснабжения в первую очередь критически важных объектов, в том числе больниц.

Работа общественного транспорта, включая метро, нарушена, в регионах на несколько дней продлены школьные каникулы.

Днепропетровская областная военная администрация попросила жителей ограничить использование мобильной связи, так как базовые станции всех мобильных операторов переводятся на аварийное питание от аккумуляторов.

ДТЭК, крупнейший частный поставщик электроэнергии в Украине, заявил, что его бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение.

"Ремонтные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение после того, как в результате боевых действий была нарушена подача электроэнергии на критически важные объекты инфраструктуры, обслуживающие город Днепр и прилегающие районы", - говорится в заявлении компании.

"Темпы восстановления по-прежнему сдерживаются предупреждениями о воздушных налетах, которые вынуждают рабочих приостанавливать ремонтные работы и искать укрытие", - добавили в компании.

Перебои в зимний период приводят к дополнительным трудностям

Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в зимние месяцы, как она делала это каждый год с начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года.

Ожидается, что в ближайшие дни температура в Украине опустится ниже -10 градусов по Цельсию, что сделает отключение электричества и отопления еще более сложным и опасным для населения.

Тем временем Украина вместе с западными партнерами активизировала дипломатические усилия, чтобы положить конец тотальной войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Киева "ответить на это преднамеренное мучение нашего народа со стороны России" - так он назвал атаки Москвы на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

"Нет абсолютно никакого военного смысла в таких ударах по энергетике и инфраструктуре, из-за которых люди остаются без электричества и отопления в зимнее время, - сказал Зеленский. - Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытка расколоть Украину".

Именно поэтому Украина просит своих партнеров усилить противовоздушную оборону параллельно с активизацией дипломатического мирного процесса, отметил Зеленский.

"Дипломатические дискуссии не могут быть предлогом для замедления поставок систем ПВО и оборудования, которое помогает защищать жизни людей, - сказал украинский президент. - Мы работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить адекватный ответ".