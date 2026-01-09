В Киеве половина квартир осталась без тепла и воды: Кличко велит уезжать из столицы

"Комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы", - отмечает Кличко. По его словам, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, а погодные условия будут сложными в ближайшие дни, согласно прогнозам.

В связи с этим, мэр Киева обратился к жителям, "у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это".

Верховная Рада Украины также осталась без тепла и воды, сообщают депутаты, электричество в здании есть.

На Киев минувшей ночью пришелся основной удар российских войск. Пострадали частные и многоквартирные жилые дома в Дарницком, Днепровском, Печерском, Деснянском и Шевченковском районах города. Погибли четыре мирных жителя, еще 19 человек ранены.

Было также повреждено посольство Катара, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта страна много делает для посредничества между Москвой и Киевом для освобождения военнопленных и гражданских лиц, находящихся в российских тюрьмах.