В Киеве половина квартир осталась без тепла и воды: Кличко велит уезжать из столицы

9 января, 2026

Scanpix (Photo by Kyrylo Chubotin/Ukrinform)

Киевлян призывают выехать за город после атаки на инфраструктуру столицы Украины. Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что половина многоквартирных домов города - а это почти 6 тысяч - осталась без теплоснабжения. Также в городе перебои с водой, пишет "Дойче велле".

"Комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы", - отмечает Кличко. По его словам, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, а погодные условия будут сложными в ближайшие дни, согласно прогнозам.

В связи с этим, мэр Киева обратился к жителям, "у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это".

Верховная Рада Украины также осталась без тепла и воды, сообщают депутаты, электричество в здании есть.

На Киев минувшей ночью пришелся основной удар российских войск. Пострадали частные и многоквартирные жилые дома в Дарницком, Днепровском, Печерском, Деснянском и Шевченковском районах города. Погибли четыре мирных жителя, еще 19 человек ранены.

Было также повреждено посольство Катара, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта страна много делает для посредничества между Москвой и Киевом для освобождения военнопленных и гражданских лиц, находящихся в российских тюрьмах.

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

