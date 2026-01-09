Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Наиболее убедительный рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность. В ноябре объём выпуска в этом секторе вырос на 8,9% в годовом выражении, а по сравнению с октябрём — на 0,5%. После заметного подъёма в октябре ноябрьские показатели подтверждают, что позитивная динамика сохраняется. Особенно выделяется пищевая промышленность, где производство увеличилось на 11,3% по сравнению с ноябрём прошлого года, что совпадает с улучшением настроений среди предпринимателей отрасли.

В то же время добывающая промышленность и разработка карьеров остаются наиболее проблемным сегментом. В ноябре объёмы здесь сократились на 25,9% в годовом выражении. Во многом это связано с более ранним спадом строительной активности, который снизил спрос на такие материалы, как доломит, гравий и песок.

Положительная динамика зафиксирована и в деревообрабатывающей отрасли — традиционном драйвере латвийского экспорта. В ноябре производство выросло на 3,1% по сравнению с октябрём и на 5,4% в годовом выражении. При этом, несмотря на рост, предпринимательские настроения в секторе ухудшились на 6,5 процентного пункта, что может указывать на ожидания более быстрого развития.

В целом ноябрьские данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении промышленности, хотя до уровней 2021 года отрасли пока не дотягивают. Ключевым фактором поддержки остаётся внутренний спрос, подпитываемый ростом покупательной способности населения. Вместе с тем в ряде секторов сохраняются риски, способные повлиять на темпы роста в конце года.