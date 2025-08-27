Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за проливных дождей в Риге в окружающую среду попали неочищенные сточные воды

27 августа, 2025 12:12

Важно 0 комментариев

Как сообщили агентству LETA в SIA «Rīgas ūdens», во вторник в Риге из-за проливных дождей в окружающую среду попало 185 192 кубометра неочищенных сточных вод.

В общей сложности 26 августа предприятие откачало 420 202 кубометра сточных вод, в то время как на биологические очистные сооружения «Daugavgrīva» было отправлено 242 573 кубометра сточных вод.

Как сообщается, суточная мощность систем «Rīgas ūdens» по отводу и очистке бытовых сточных вод достаточна и имеет резерв до 30%.

Однако во время интенсивных дождей объём сточных вод может многократно увеличиться в течение нескольких часов, и происходят так называемые аварийные сбросы, когда неочищенные сточные воды сбрасываются в Даугаву.

Компания подчёркивает, что в случае сильных дождей сточные воды, сбрасываемые в Даугаву через аварийные сбросы, также значительно разбавляются. По данным «Rīgas ūdens», примерно две трети сточных вод составляют дождевые.

«Rīgas ūdens» также работает над улучшением регулирования сброса сточных вод, например, путём накопления дождевой воды в канализационных трубах.

Однако наиболее эффективным решением станет строительство резервуаров для сбора и хранения сточных вод.

В перспективе планируется строительство двух резервуаров и расширение биологических очистных сооружений «Daugavgrīva».

Обновлено: 14:25 27.08.2025
Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Правительство экономит на самых беззащитных: детях из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Читать

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Читать

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Читать

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Читать

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Читать