Из-за проливных дождей в Риге в окружающую среду попали неочищенные сточные воды

В общей сложности 26 августа предприятие откачало 420 202 кубометра сточных вод, в то время как на биологические очистные сооружения «Daugavgrīva» было отправлено 242 573 кубометра сточных вод.

Как сообщается, суточная мощность систем «Rīgas ūdens» по отводу и очистке бытовых сточных вод достаточна и имеет резерв до 30%.

Однако во время интенсивных дождей объём сточных вод может многократно увеличиться в течение нескольких часов, и происходят так называемые аварийные сбросы, когда неочищенные сточные воды сбрасываются в Даугаву.

Компания подчёркивает, что в случае сильных дождей сточные воды, сбрасываемые в Даугаву через аварийные сбросы, также значительно разбавляются. По данным «Rīgas ūdens», примерно две трети сточных вод составляют дождевые.

«Rīgas ūdens» также работает над улучшением регулирования сброса сточных вод, например, путём накопления дождевой воды в канализационных трубах.

Однако наиболее эффективным решением станет строительство резервуаров для сбора и хранения сточных вод.

В перспективе планируется строительство двух резервуаров и расширение биологических очистных сооружений «Daugavgrīva».