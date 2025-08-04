Из-за одной оговорки: более 10 000 гостиниц судятся с сервисом Booking.com

Данная оговорка запрещала отелям предлагать номера на своих собственных сайтах по цене ниже, чем на "Booking.com". Такое условие было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда клиенты находят отель через "Booking.com", но бронируют его напрямую на сайте гостиницы.

Отели ссылаются на решение Суда Европейского союза от 19 сентября 2024 года, которым оговорка о наилучшей цене была признана незаконной.

Суд постановил, что такие платформы, как "Booking.com", могут функционировать и без подобных условий. Путешественники при этом не почувствовали существенных изменений. После вступления в силу Акта о цифровых рынках ЕС в 2024 году "Booking.com" отказалась от подобных оговорок в Европе.

Президент ассоциации гостиничного сектора HOTREC Александр Василик отметил, что отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов, поэтому сейчас они объединены и требуют компенсации.

«Эта совместная инициатива — четкий сигнал: индустрия гостеприимства в Европе не допустит злоупотреблений на цифровом рынке», — добавил он.

Цель коллективного иска — добиться компенсации за убытки, понесённые в период с 2004 по 2024 год.

Иск, поддержанный HOTREC и ассоциациями отелей из более чем 30 стран, будет рассмотрен судом в Нидерландах, а его координацией займётся специально созданный фонд Hotel Claims Alliance.

Несмотря на критику, платформа "Booking.com" остаётся важной для многих отелей, поскольку позволяет им охватывать широкую клиентскую аудиторию.

Согласно данным исследования HOTREC, в 2023 году доля "Booking Holdings" на европейском рынке составляла 71%, в то время как доля прямых бронирований в последние годы значительно снизилась.