Из-за одной оговорки: более 10 000 гостиниц судятся с сервисом Booking.com

Редакция PRESS 4 августа, 2025 18:19

Бизнес 0 комментариев

Иллюстративное фото

Более 10 000 гостиниц в Европе присоединились к коллективному иску против базирующейся в Амстердаме платформы бронирования "Booking.com" и требуют компенсации за убытки, вызванные так называемой «гарантией наилучшей цены» этой платформы за последние 20 лет.

Данная оговорка запрещала отелям предлагать номера на своих собственных сайтах по цене ниже, чем на "Booking.com". Такое условие было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда клиенты находят отель через "Booking.com", но бронируют его напрямую на сайте гостиницы.

Отели ссылаются на решение Суда Европейского союза от 19 сентября 2024 года, которым оговорка о наилучшей цене была признана незаконной.

Суд постановил, что такие платформы, как "Booking.com", могут функционировать и без подобных условий. Путешественники при этом не почувствовали существенных изменений. После вступления в силу Акта о цифровых рынках ЕС в 2024 году "Booking.com" отказалась от подобных оговорок в Европе.

Президент ассоциации гостиничного сектора HOTREC Александр Василик отметил, что отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов, поэтому сейчас они объединены и требуют компенсации.

«Эта совместная инициатива — четкий сигнал: индустрия гостеприимства в Европе не допустит злоупотреблений на цифровом рынке», — добавил он.

Цель коллективного иска — добиться компенсации за убытки, понесённые в период с 2004 по 2024 год.

Иск, поддержанный HOTREC и ассоциациями отелей из более чем 30 стран, будет рассмотрен судом в Нидерландах, а его координацией займётся специально созданный фонд Hotel Claims Alliance.

Несмотря на критику, платформа "Booking.com" остаётся важной для многих отелей, поскольку позволяет им охватывать широкую клиентскую аудиторию.

Согласно данным исследования HOTREC, в 2023 году доля "Booking Holdings" на европейском рынке составляла 71%, в то время как доля прямых бронирований в последние годы значительно снизилась.

Комментарии (0) 10 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать