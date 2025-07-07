Июль — не время купаться: вода в водоемах Латвии снова остыла

Самая теплая вода в реке Лиелупе у Елгавы, +21 градус. В озере Разнас температура воды составляет +20,1 градуса, в Венте возле Кулдиги +19,5 градуса.

Море у Салацгривы прогрелось до +17,9 градуса, у Лиепаи и Вентспилса до +17,7 градуса.

В Даугаве у Екабпилса температура воды составляет всего +15 градусов.

В Риге самая теплая вода - в озере Бабелитис, где она составляет до +19 градусов. В Даугаве на Кипсале, на Румбуле и в Кишэзерсе температура воды составляет +18 градусов.

На Луцавсале и в Вакарбулли температура воды составляет +17 градусов, в Вецаки - +16 градусов.

В Юрмале температура воды у побережья составляет +14...+15 градусов. В Булдури температура воды +14 градусов, а в Майори и Каугури - +15 градусов, говорится на сайте Юрмальского туристического информационного центра.

