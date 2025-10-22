Историка моды Александра Васильева задержали на границе США  

По словам 66-летнего историка моды, американские службы просто действовали в целях безопасности. «На границе США произошло невероятное событие. Новая администрация Трампа усилила контроль: в аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса. Что привело вас в США? С кем будете встречаться — назовите их имена и адреса. Почему весь Интернет заполнен афишами с вашими выступлениями?

Мои ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили. Его смутило удаленное расположение городов, в которых мне предстоит выступать. Дама-офицер увела меня в комнату для задержания. Там уже теснилось человек 15. В основном, китайцы из Тайваня, а также шведы, англичане и южноамериканцы. Среди задержанных оказалась африканка стюардесса «Эйр Франс» в форме и пилот скандинавских аэролиний.

Поскольку меня ждал лимузин, я пытался написать водителю сообщение о задержке на границе. Но пользоваться телефоном было запрещено. Даже в туалет разрешали выйти, только сдав гаджет полицейскому. «Долго ли мне ждать?» — спросил я офицера. «Здесь ждут от четырех часов и более»», таков был ответ — написал Васильев в личном блоге.

Багаж экс-ведущего «Модного приговора» проверили, блюстители закона убедились в том, что Васильев не представляет опасности. В итоге Александра Александровича отпустили с миром. Однако телеведущий не скрывает — ему пришлось изрядно понервничать.

«Затем в комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами „багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет“.

Еще через час по фамилии меня вызвала к окошку миловидная мексиканка, которая спросила: «Неужели вы и есть тот самый Александр Васильев, чью книгу Beauty in exile мы изучали в колледже моды в Лос-Анджелесе? Я признался, что авторство книги принадлежит мне. Пограничница сказала: „Welcome to the USA!“

А причиной моего задержания стала массовая реклама моих выступлений в Интернете, которая привлекла внимание даже пограничников. Меня ждут выступления в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в Канаде, Торонто и Монреале. Вот такие бодрящие душу эмоции. Всем привет из моего отеля в Сан-Хосе!» — резюмировал знаменитость.