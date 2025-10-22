Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Историка моды Александра Васильева задержали на границе США  

СтарХит 22 октября, 2025 15:23

Мир 0 комментариев

Бывший ведущий российского шоу «Модный приговор» сообщил подписчикам, что его задержали в американском аэропорту. Чуть позже Александр Васильев поделился подробностями инцидента.

По словам 66-летнего историка моды, американские службы просто действовали в целях безопасности. «На границе США произошло невероятное событие. Новая администрация Трампа усилила контроль: в аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса. Что привело вас в США? С кем будете встречаться — назовите их имена и адреса. Почему весь Интернет заполнен афишами с вашими выступлениями?

Мои ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили. Его смутило удаленное расположение городов, в которых мне предстоит выступать. Дама-офицер увела меня в комнату для задержания. Там уже теснилось человек 15. В основном, китайцы из Тайваня, а также шведы, англичане и южноамериканцы. Среди задержанных оказалась африканка стюардесса «Эйр Франс» в форме и пилот скандинавских аэролиний.

Поскольку меня ждал лимузин, я пытался написать водителю сообщение о задержке на границе. Но пользоваться телефоном было запрещено. Даже в туалет разрешали выйти, только сдав гаджет полицейскому. «Долго ли мне ждать?» — спросил я офицера. «Здесь ждут от четырех часов и более»», таков был ответ — написал Васильев в личном блоге.

Багаж экс-ведущего «Модного приговора» проверили, блюстители закона убедились в том, что Васильев не представляет опасности. В итоге Александра Александровича отпустили с миром. Однако телеведущий не скрывает — ему пришлось изрядно понервничать.

«Затем в комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами „багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет“.

Еще через час по фамилии меня вызвала к окошку миловидная мексиканка, которая спросила: «Неужели вы и есть тот самый Александр Васильев, чью книгу Beauty in exile мы изучали в колледже моды в Лос-Анджелесе? Я признался, что авторство книги принадлежит мне. Пограничница сказала: „Welcome to the USA!“

А причиной моего задержания стала массовая реклама моих выступлений в Интернете, которая привлекла внимание даже пограничников. Меня ждут выступления в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в Канаде, Торонто и Монреале. Вот такие бодрящие душу эмоции. Всем привет из моего отеля в Сан-Хосе!» — резюмировал знаменитость. 

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

