Само по себе это можно было бы считать просто сменой декораций. Раньше профессор входил в аудиторию в твидовом пиджаке и с бородой, теперь профессор входит без бороды. Студенту, которому предстоит сдавать экзамен, от этого, казалось бы, ни холодно ни жарко.

Но авторы статьи, социальные психологи Кори Кларк и Бо Уайнгард, утверждают, что дело гораздо серьёзнее. Мужчины и женщины, по их мнению, в среднем по-разному понимают, зачем вообще существует университет.