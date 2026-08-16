Беспилотник, происхождение которого не было подтверждено румынскими властями, был перехвачен и уничтожен между населёнными пунктами Балени и Кудалби на юго-востоке страны, в районе, прилегающем к границе с Молдавией.

Министр обороны поздравил как испанских пилотов, так и румынских военных, отвечающих за командный центр. В своём обращении Мируца подчеркнул, что Румыния «защищает своё воздушное пространство» и пользуется поддержкой союзников, которых он назвал реальной гарантией безопасности, основанной на наблюдении, быстром реагировании и солидарности между странами Альянса.