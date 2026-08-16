Цель была обнаружена в 04:44, в 24 километрах к северу от города Галац, рассказал Мируца в публикации в соцсетях. Два испанских истребителя F‑18, которые уже находились в состоянии повышенной готовности в качестве меры предосторожности, тогда получили разрешение на перехват.
Беспилотник, происхождение которого не было подтверждено румынскими властями, был перехвачен и уничтожен между населёнными пунктами Балени и Кудалби на юго-востоке страны, в районе, прилегающем к границе с Молдавией.
Министр обороны поздравил как испанских пилотов, так и румынских военных, отвечающих за командный центр. В своём обращении Мируца подчеркнул, что Румыния «защищает своё воздушное пространство» и пользуется поддержкой союзников, которых он назвал реальной гарантией безопасности, основанной на наблюдении, быстром реагировании и солидарности между странами Альянса.
Министр настаивает на том, что Румыния находится на переднем рубеже обороны Европейского союза и связывает это с тем, что страна имеет около 614 километров совместной сухопутной границы с Украиной.
Инцидент произошёл на фоне ещё одной ночи обмена ударами между Россией и Украиной. Российские обстрелы вызвали крупные пожары в Киеве, где по меньшей мере два человека получили ранения, тогда как Москва заявила, что стала целью более чем 600 беспилотников, запущенных из Киева, в результате чего на российской территории были ранены три человека.
Череда инцидентов на восточном фланге
Этот новый эпизод пополняет уже длинный список нарушений, зафиксированных за последние недели в воздушном пространстве Румынии.
В прошлый четверг два испанских F‑18 уже поднялись в воздух с авиабазы имени Михаила Когэлничану после обнаружения летящего объекта возле речной границы с Украиной – это был дрон, который находился на территории Румынии около 12 минут, прежде чем вернуться на территорию Украины, что вынудило власти разослать SMS‑предупреждение жителям уезда Тулча.
Спустя день, когда дрон разбился в Румынии, пролетев через воздушное пространство страны на очень малой высоте и не будучи замеченным радарами, напряжённость перекинулась и на Балтику, где союзные истребители сбили ещё один беспилотник над территорией Латвии.
В начале месяца ещё один неопознанный аппарат взорвался в воздушном пространстве Болгарии недалеко от границы с Румынией после того, как вошёл туда со стороны румынской территории.
Самый серьёзный инцидент произошёл 29 мая, когда российский дрон врезался в жилой дом в Галаце, вызвал пожар и ранил двух человек. Тогда Атлантический альянс расценил это как безответственную эскалацию со стороны России.
Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что организация готова защищать каждый сантиметр территории союзников от подобных угроз.
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