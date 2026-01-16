Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Искусственный интеллект станет самой актуальной темой для латвийских предпринимателей в 2026 году

Редакция PRESS 16 января, 2026 15:15

Интерес к инструментам и возможностям искусственного интеллекта (ИИ) в латвийской деловой среде продолжает расти: в 2026 году самой актуальной темой будет повышение производительности с использованием самых современных технологических решений. Такой вывод следует из результатов исследования «Цифровой портрет руководителя 2025». В ходе опроса выяснилось, что освоение возможностей ИИ станет наиболее актуальной темой для 49,7% компаний, опережая устойчивое развитие и другие темы.

Интерес к ИИ в латвийской корпоративной среде действительно высок. Результаты исследования «Цифровой портрет руководителя 2025» показывают, что по меньшей мере треть респондентов регулярно использует текстовые генераторы и инструменты для создания изображений на основе ИИ, при этом амбиции значительно масштабнее. Почти половина опрошенных компаний хотят доверить инструментам ИИ планирование рабочей нагрузки сотрудников и составление графиков работы, а каждый четвертый хотел бы, чтобы ИИ стал помощником в подготовке документов.

Предпринимателей интригует одна из «самых горячих» тем этого года – многоагентные ИИ, которым можно присвоить различные навыки и поставить работать в группах вместе с людьми, где они самостоятельно выполняют свои рабочие обязанности. Повышенный интерес отражается в результатах исследования, которые показывают, что для 49,7% опрошенных именно интеграция искусственного интеллекта в рабочую среду будет самой важной темой.

31,7% опрошенных считают важнейшим приоритетом в новом году решение вопросов устойчивого развития, а 30% приложат усилия для автоматизации процессов продаж. Для немногим более пятой части респондентов, или 22,1 %, важнейшей задачей является внедрение системы оборота э-счетов.

«Несмотря на то, что слово «искусственный интеллект» за прошедшие годы несколько приелось и кому-то даже надоело, в реальности ИИ только сейчас по-настоящему входит в латвийскую бизнес-среду как централизованно внедренное, универсально используемое решение, а не как личный помощник отдельных сотрудников. Тот факт, что для половины респондентов внедрение ИИ является самой актуальной темой этого года, означает лишь то, что мы увидим интеграцию все новых инструментов и платформ для выполнения рабочих задач. Возможно, сотрудники некоторых компаний познакомятся с первыми виртуальными коллегами, которые будут автономно выполнять свои обязанности и участвовать в рабочих группах проектов, самостоятельно выполняя специфические задачи», – прогнозирует Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование .

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» проводилось осенью 2025 года, в нем приняли участие 145 руководителей, заведующих отделами и сотрудников латвийских компаний.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря
А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря (1)

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш (2)

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Знают раньше врачей: что чувствуют животные, когда человек ещё «здоров»?

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

