Искусственный интеллект станет самой актуальной темой для латвийских предпринимателей в 2026 году

Интерес к ИИ в латвийской корпоративной среде действительно высок. Результаты исследования «Цифровой портрет руководителя 2025» показывают, что по меньшей мере треть респондентов регулярно использует текстовые генераторы и инструменты для создания изображений на основе ИИ, при этом амбиции значительно масштабнее. Почти половина опрошенных компаний хотят доверить инструментам ИИ планирование рабочей нагрузки сотрудников и составление графиков работы, а каждый четвертый хотел бы, чтобы ИИ стал помощником в подготовке документов.

Предпринимателей интригует одна из «самых горячих» тем этого года – многоагентные ИИ, которым можно присвоить различные навыки и поставить работать в группах вместе с людьми, где они самостоятельно выполняют свои рабочие обязанности. Повышенный интерес отражается в результатах исследования, которые показывают, что для 49,7% опрошенных именно интеграция искусственного интеллекта в рабочую среду будет самой важной темой.

31,7% опрошенных считают важнейшим приоритетом в новом году решение вопросов устойчивого развития, а 30% приложат усилия для автоматизации процессов продаж. Для немногим более пятой части респондентов, или 22,1 %, важнейшей задачей является внедрение системы оборота э-счетов.

«Несмотря на то, что слово «искусственный интеллект» за прошедшие годы несколько приелось и кому-то даже надоело, в реальности ИИ только сейчас по-настоящему входит в латвийскую бизнес-среду как централизованно внедренное, универсально используемое решение, а не как личный помощник отдельных сотрудников. Тот факт, что для половины респондентов внедрение ИИ является самой актуальной темой этого года, означает лишь то, что мы увидим интеграцию все новых инструментов и платформ для выполнения рабочих задач. Возможно, сотрудники некоторых компаний познакомятся с первыми виртуальными коллегами, которые будут автономно выполнять свои обязанности и участвовать в рабочих группах проектов, самостоятельно выполняя специфические задачи», – прогнозирует Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование .

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» проводилось осенью 2025 года, в нем приняли участие 145 руководителей, заведующих отделами и сотрудников латвийских компаний.