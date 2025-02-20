Ищем латышского Трампа? Нацблок приглашают присоединиться к коалиции

Отвечая на вопрос, были ли эти предложения недавними или постоянными, он сказал, что они усилились.

Дзинтарс, однако, сказал, что Нацобъединение не хочет быть "заплаткой".

По его мнению, коалиционные силы в настоящее время выбирают наиболее безопасный путь, проводя лишь "косметический ремонт". "Я думаю, что это рестарт в риторике. На самом деле это короткая передышка, но в действиях правительства мало что изменится", - убежден Дзинтарс.

Он считает, что в долгосрочной перспективе национальным интересам Латвии отвечает правительство во главе с национально-консервативными силами.

Дзинтарс считает, что желательным вариантом в будущем мог быть стать блок Нацобъединения и "Объединенного списка", который возьмет на себя задачу формирования нового правительства.

Шансы на то, что нынешнее правительство проработает до следующих парламентских выборов, он оценивает как 50 на 50.