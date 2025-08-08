Интересный маршрут: изюминки Прейли и Валмиеры

Прейли многим в стране известен по сыру, который выпускают здесь, - čedars. Знают его и в Западной Европе: львиная доля отправляется в Италию, Финляндию. А туристы нередко останавливаются в Прейли мимоходом – на пути в Аглону. И спешат в известный в регионе Музей кукол Елены МИХАЙЛОВОЙ. Музей - хорош, но в Прейли есть и другие достопримечательности.

Ваш автор прямо с автовокзала отправился в Музей керамики Поликарпа ЧЕРНЯВСКОГО – знаменитого латгальского мастера, автора так называемой силаянской керамики (по местечку Силаяны, откуда он родом). Папа Римский ИОАНН ПАВЕЛ II, побывав в 1993 году в Латвии, увез на память о нашей стране великолепный подсвечник, созданный мастером из Прейли. Чернявского не стало в 1997–м, а через несколько лет в его доме открыли музей.

Понравилось, что это не застывшая экспозиция с вазами, фотографиями и наградами, а живой комплекс с работающей керамической мастерской. Гончар Райво АНДЕРСОНC покажет любому желающему, как рождается керамика – от подковы до кувшина, и каждый сможет изготовить изделие собственными руками.

В тот день, когда я был в музее, мастер проводил экскурсию для гостей из Смилтене. На вопрос, чем отличаются работы ремесленников («аматниеков») от художников («макслиниеков») Райво сказал без дипломатии:

- Изделие ремесленника не требует пояснений: видно, где кувшин, где подсвечник, а вот что хотел сказать своей работой «макслиниекс» - часто понятно только ему одному…

Не в бровь, а в глаз. Особенно если вспомнить убожества, появившиеся в Риге в последние годы: со множеством рук - у набережной Даугавы (народ окрестил как «рукожоп»); около Художественного музея - посвящение медикам; недалеко от ДК ВЭФ – обезьяну в скафандре... Такие «шедевры» «макслиниеки» должны выставлять во дворах собственных домов, а не в общественных местах...

Графская ворона

Еще одно место, которое я рекомендовал бы посетить тем, кто приезжает в Прейли, – усадьба Борхов. От центра до нее – минут 10 ходу.

История Прейли связана с этим графским родом. БОРХИ поселились здесь более 500 лет назад, а на территории нынешней Латвии – в XIV столетии. В сегодняшних путеводителях их называют «влиятельнейшим польским родом Латгалии», однако их корни – Сицилия, откуда они перебрались в Германию, а потом - сюда.

Украшение старинной усадьбы – пейзажный парк, раскинувшийся на 40 гектарах. Много аллей с вековыми дубами, липами. Искусственные пруды, заведенные когда-то хозяевами усадьбы, сегодня превратились в самую популярную в городе зону отдыха – с детским и спортивными городками, водоемом, пляжем.

Сама каменная усадьба - на реставрации, осмотреть можно хозяйственные постройки. Наиболее внушительная из них – конюшня с родовым гербом Борхов – черным вороном: символом мудрости, отваги и силы. С 1938 года он красуется и на гербе Прейли.

Уезжая, посоветовал бы зайти в фирменные продуктовые магазины города. Местных сыров по таким ценам вы в Риге не найдете. Лучшие – 18 месяцев выдержки...

Сад лекарственных трав

Наш следующий маршрут – Валмиера. В этом городе ваш автор не впервые. Однако в этот раз появилась возможность увидеть то, что прежде оставалось “за кадром”.

Старейшая часть города – у древнего замка возле Гауи. Здесь много интересных достопримечательностей. Например, старейшее деревянное здание Волмара (так город назывался до Первой мировой войны) – аптека XVIII столетия. Кстати, в древности город назывался Владимерец – по имени князя Владимира ПОЛОЦКОГО. Напротив - фрагменты замка, реставрация которого завершилась в 2002 году.

Гауей можно любоваться из беседки на возвышении. Это прототип беседки, построенной несколько столетий назад в честь победы над НАПОЛЕОНОМ. Обязательно спуститесь к самой реке. Если пройдете немножко вдоль берега - выйдете к двум симпатичным деревянным домам начала ХХ столетия.

Во дворе – лекарственные травы, более 160 наименований. Создавать этот уголок помогала известный в Латвии специалист в области фармакологии, автор книги по лекарственным свойствам трав профессор Вия ЭНИНЯ...

Самое высокое здание

Самое высокое здание города – собор Святого Симеона, реставрация которого полностью завершена. XIII век. Восстановлены витражи, орган, можно увидеть надгробные плиты известных горожан. Есть мемориальная доска, посвященная Карлису УЛМАНИСУ. Родом довоенный президент Латвии не отсюда, но, как гласит плита, до Первой мировой он работал в этих краях агрономом. Если желаете увидеть город с птичьего полета - можно подняться на башню собора.

В Видземе сегодня не удивить ухоженными городками, обновленными историческими фасадами: Цесис, Лимбажи, Смилтене, Валка... Но и на их фоне Валмиера выделяется. Запомнился даже такой элемент городского дизайна, как деревянные скамейки. Вдоль Гауи есть, например, скамейки с именами классиков литературы...

Парк… холостяков

Никогда прежде не заглядывал в парк рядом с главной улицей города – Ригас. Оказывается, это Парк холостяков. Да-да, таково официальное название. Зону отдыха городу подарили в 1912-м восемь холостяков - и тут появился первый общественный парк Волмара.

В глубине - симпатичный деревянный концертный зал. Воссоздан в 2016-м по облику павильона, который стоял здесь до Первой мировой. А рядом – ресторанчик Vecpuisis («Холостяк») со столиками на улице. Холостяков я здесь не заметил; правда, как рассказала официантка, бывают «мальчишники» - перед женитьбой молодые люди приходят потусоваться с друзьями.

Примечательна Валмиера и… советскими многоэтажками. Спросите: разве там есть что смотреть? Да, тем чиновникам и латвийцам из других городов, кто желает видеть, как достойно могут выглядеть многоэтажки советского времени. В Валмиере, пожалуй, самое большое в стране количество реновированных.

Есть в городе и интересный образец сталинского барокко - кинотеатр «Гайсма» на улице Ригас, построенный в 1951-м...

Работодатели крупные и мелкие

От большинства остальных городов Видземе Валмеру отличает и многоголосье на улицах: в выходной там немало детей, молодежи. Причем в основном местные, а не туристы.

В Валмиере есть где работать. Самые крупные работодатели – завод стекловолокна и молочный комбинат, но есть промышленные предприятия и поменьше. Хватает в округе и фермерских хозяйств.

Отличный стадион. Спортивные сооружения построены не для того, чтобы просто куда-то вложить европейские деньги: из Валмиеры - двукратный олимпийский чемпион Марис ШТРОМБЕРГС, вице-чемпион Айгарс ФАДЕЕВС.

В соседнем Лимбажи тоже есть стадион, исторический центр вылизан с иголочки. Вопрос только: для кого? Туристов мало, а большинство местных разъехалось. Что делать в городе, в котором нет работы? А Валмиера живет и умирать не собирается. Каждый, кто съездит туда, сможет в этом убедиться...

Илья ДИМЕНШТЕЙН