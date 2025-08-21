Иманта. День истины: приходи и выскажи своё мнение о проекте крематория в микрорайоне

Официальный запрос в Рижскую думу отправил Андрей Козлов, член партии "Стабильности!". В ответ Рижская дума сообщила, что: 21 августа в 17.30 по адресу ул. Балтеглю, 30 состоится ещё одно обсуждение этого проекта. Будет присутствовать председатель комитета развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. И все смогут высказать своё мнение о новом проекте.

Напомним, новый комплекс с крематорием собираются обустроить всего в нескольких десятках метров от главного входа на кладбище Лачупе в Иманте. На участке по адресу ул. Балтэглю, 30, площадью почти 8 гектаров, предлагается разместить традиционное кладбище, крематорий и колумбарий (стена, где хранятся урны с прахом умерших), траурную рощу, морг и даже кладбище домашних животных.

Однако все это - инициатива частного предпринимателя. И на данный момент строительство в этом месте запрещает планировка самоуправления, поэтому предприятие делает локальную планировку, чтобы реализовать свой замысел. И для этого необходимо узнать общественное мнение самих рижан. Которые, как оказалось, выступают категорически против такого комплекса рядом с жилыми домами, школами и детскими садиками. Приходите, высказывайтесь, чтобы потом не жаловаться, что вас не спросили...