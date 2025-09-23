А нас с родным языком «зацензурили»: Чекушин сомневается в демократичности Mana Balss

"Хочу отметить, что через платформу мы пытались запустить нашу инициативу о специальном законе образования для национальных меньшинств, который бы позволял обучение на любом языке. Было это, к слову, ещё до 22 года. Но в итоге получили отказ от держателей платформы. Дело в том, что им тогда поступил звонок сверху, мол, данная инициатива нежелательна. И те принципы демократии, на которые ссылаются представители платформы - исчезли во мгновение ока.

Что же мы хотели поставить на обсуждение?

Принятые в 2018 году поправки в Законе об образовании значительно сокращают возможности школьного обучения на языках национальных меньшинств Латвии. В средних школах образовательных программ национальных меньшинств больше не будет.

Но немало родителей, которые хотят, чтобы их дети учились на языке семьи. В соответствии с ратифицированной Латвией Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств государство в рамках своей образовательной системы и настолько, насколько это возможно, в местах, где лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, присутствуют в значительном количестве или традиционно, должно стремиться выполнить их желание при условии достаточного спроса.

Поэтому мы и предложили следующее: если лица, относящиеся к национальным меньшинствам, желают, чтобы их дети учились преимущественно на родном языке ‒ а обычно это и есть язык семьи! ‒ и чтобы выполнение их запроса не зависело от воли правительства и самоуправлений, оно должно быть гарантировано законом.

Поэтому следовало бы принять специальный закон об учебных заведениях национальных меньшинств, который, не меняя действующего законодательства, так бы его дополнил, чтобы обеспечить возможность выбора языка обучения.

Текст законопроекта можно прочитать тут: https://www.lashor.lv/rus/zakon.php

Ничего противозаконного в призыве поменять закон - нет. Но "независимая" платформа, которая якобы поддерживает основы демократии, публикацию данной инициативы банально зацензурила.

Перечислять ли им после этого деньги или нет - решать, конечно вам. Но для меня с тех пор этой платформы не существует", - отметил Чекушин.