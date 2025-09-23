Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Сентября Завтра: Vanda, Veneranda, Venija
Доступность

А нас с родным языком «зацензурили»: Чекушин сомневается в демократичности Mana Balss

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 14:43

Важно 0 комментариев

Как написал сегодня Press.lv, платформа гражданских инициатив Mana Balss объявила о своем бедственном положении и попросила народ Латвии пожертвовать им деньги, ради демократии. Но в том, что этот инструмент является демократическим, сильно сомневается бывший депутат Рижской думы, политик Константин Чекушин (Согласие).

"Хочу отметить, что через платформу мы пытались запустить нашу инициативу о специальном законе образования для национальных меньшинств, который бы позволял обучение на любом языке. Было это, к слову, ещё до 22 года. Но в итоге получили отказ от держателей платформы. Дело в том, что им тогда поступил звонок сверху, мол, данная инициатива нежелательна. И те принципы демократии, на которые ссылаются представители платформы - исчезли во мгновение ока.

Что же мы хотели поставить на обсуждение?

Принятые в 2018 году поправки в Законе об образовании значительно сокращают возможности школьного обучения на языках национальных меньшинств Латвии. В средних школах образовательных программ национальных меньшинств больше не будет.

Но немало родителей, которые хотят, чтобы их дети учились на языке семьи. В соответствии с ратифицированной Латвией Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств государство в рамках своей образовательной системы и настолько, насколько это возможно, в местах, где лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, присутствуют в значительном количестве или традиционно, должно стремиться выполнить их желание при условии достаточного спроса.

Поэтому мы и предложили следующее: если лица, относящиеся к национальным меньшинствам, желают, чтобы их дети учились преимущественно на родном языке ‒ а обычно это и есть язык семьи! ‒ и чтобы выполнение их запроса не зависело от воли правительства и самоуправлений, оно должно быть гарантировано законом.

Поэтому следовало бы принять специальный закон об учебных заведениях национальных меньшинств, который, не меняя действующего законодательства, так бы его дополнил, чтобы обеспечить возможность выбора языка обучения.

Текст законопроекта можно прочитать тут: https://www.lashor.lv/rus/zakon.php

Ничего противозаконного в призыве поменять закон - нет. Но "независимая" платформа, которая якобы поддерживает основы демократии, публикацию данной инициативы банально зацензурила.

Перечислять ли им после этого деньги или нет - решать, конечно вам. Но для меня с тех пор этой платформы не существует", - отметил Чекушин.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:40 23.09.2025
Заморозки и грозы: Латвию ждёт холодная и ветреная среда
Bitnews.lv 2 часа назад
«Не готовы платить больше»: жители Латвии о санкциях против России
Bitnews.lv 2 часа назад
Почему Латвия не признаёт Палестину? Ответ МИД в преддверии заседания ООН
Bitnews.lv 2 часа назад
Испания: неправильный сигнал
Sfera.lv 2 часа назад
Эстония: жажда ядерного заслона
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: охота на дроны пойдёт быстрее и проще
Sfera.lv 3 часа назад
Швейцария: ледник Грис тает рекордными темпами
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: торговать лучше, чем враждовать
Sfera.lv 7 часов назад

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Читать
Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Читать

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Читать

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Читать

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

Читать

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Мир 15:41

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Читать