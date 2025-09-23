Демократия не бесплатна: пожертвований просит портал гражданских инициатив ManaBalss

Представители платформы отмечают, что «ManaBalss.lv» на протяжении 14 лет является широко используемым инструментом для прямого участия граждан в формировании политики, но сейчас платформа оказалась «на грани выживания». До сих пор платформа в основном опиралась на пожертвования общественности, однако в последние годы объём этих доходов сократился.

В связи с этим команда «ManaBalss» призывает людей делать пожертвования, чтобы платформа могла продолжать существовать.

Руководитель организации «ManaBalss» Имантс Брейдакс подчёркивает, что если платформа прекратит своё существование, у граждан останутся только выборы раз в четыре года. «Они больше не смогут напрямую и ежедневно формировать повестку дня Сейма», — отметил Брейдакс.

Брейдакс также упомянул, что Конституция предусматривает возможность проведения референдумов, однако в Латвии их сложно инициировать, и они проводятся редко. «Закрытие «ManaBalss.lv» приведёт к потере важного инструмента демократии, который давал каждому гражданину возможность предлагать свои идеи для Латвии», — сказал Брейдакс, добавив, что такой сценарий может иметь потенциально опасные долгосрочные последствия, включая всё более заметное присутствие авторитарных систем.

С момента основания в 2011 году во 140 инициатив с портала дошли до голосования в Сейме, из которых 81 стали законами.

Проект «ManaBalss» реализует Sabiedrības līdzdalības fonds.