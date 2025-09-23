Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Демократия не бесплатна: пожертвований просит портал гражданских инициатив ManaBalss

23 сентября, 2025 13:58

Для дальнейшего существования платформы инициатив «ManaBalss» необходимы пожертвования людей, сообщила агентству LETA команда «ManaBalss».

Представители платформы отмечают, что «ManaBalss.lv» на протяжении 14 лет является широко используемым инструментом для прямого участия граждан в формировании политики, но сейчас платформа оказалась «на грани выживания». До сих пор платформа в основном опиралась на пожертвования общественности, однако в последние годы объём этих доходов сократился.

В связи с этим команда «ManaBalss» призывает людей делать пожертвования, чтобы платформа могла продолжать существовать.

Руководитель организации «ManaBalss» Имантс Брейдакс подчёркивает, что если платформа прекратит своё существование, у граждан останутся только выборы раз в четыре года. «Они больше не смогут напрямую и ежедневно формировать повестку дня Сейма», — отметил Брейдакс.

Брейдакс также упомянул, что Конституция предусматривает возможность проведения референдумов, однако в Латвии их сложно инициировать, и они проводятся редко. «Закрытие «ManaBalss.lv» приведёт к потере важного инструмента демократии, который давал каждому гражданину возможность предлагать свои идеи для Латвии», — сказал Брейдакс, добавив, что такой сценарий может иметь потенциально опасные долгосрочные последствия, включая всё более заметное присутствие авторитарных систем.

С момента основания в 2011 году во 140 инициатив с портала дошли до голосования в Сейме, из которых 81 стали законами. 

Проект «ManaBalss» реализует Sabiedrības līdzdalības fonds.

23.09.2025
Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

16:28

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

16:27

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

16:21

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

16:11

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

16:10

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

15:45

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

15:41

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

