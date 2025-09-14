Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Дети, у которых есть какие-то особенности, не являющиеся диагнозами, теперь смогут учиться на домашнем обучении. А это означает, что Минобрнауки оставит этих детей надолго одних без присмотра учителя и без общения с другими детьми, но с учебным материалом и заданиями, освоение которых будет делом родителей. Детям лишь раз в полгода нужно будет контактировать с учителем, сдать проверочные работы и получить новые задания.

Такое домашнее обучение Минобрнауки и Минздрав поддерживают. А вот дистанционное, которое может этим детям обеспечить режим, надзор учителя через экран и запланированные очные встречи, общение с соучениками из того же э-класса, где доступны учебные методики, идеально адаптированные к современным условиям, высоко оцененные коллегами за рубежом, обогащаться опытом которых желают даже в Оксфорде... нет, латышским детям это не годится.

Хотя эти э-классы были бы отличной возможностью не только для детей дипломатов и для тех, кто долго не может посещать школу по здоровью, но и для таких детей, кому стыдно идти учиться очно из-за возраста, да и тех, к кому ни один нормальный родитель своего ребёнка не подпустит (например, из неблагополучных семей и малолетние преступники - да, такие есть).

Нет, им ничего не надо. Ведь что такое образование? Это учебная программа и число учеников в классе, одобряемое для социализации по закону. Просвещение детей - самым лучшим и пригодным для каждого, приемлемым образом - сюда не относится. Оно не важно. Важны учебная программа, отчёты и конкретное число учеников в классе очного обучения.

В конце концов - чтобы делать великие дела, образования может и не быть.

"Ну что, будем ждать будущих гениев!" - с иронией восклицает Стобова. Она приводит такие примеры, как великий изобретатель Томас Эдисон (вышвырнутый из школы как неспособный, проучившийся всего три недели), мультимиллионер Джон Рокфеллер (бросивший школу в 14 лет), основоположник микробиологии Антон ван Левенгук (освоивший все знания самоучкой), автомобильный магнат Генри Форд (учившийся 8 лет в сельской школе с одной классной комнатой).

"Матери и отцы, не отчаивайтесь, держитесь! Спасибо Минобрнауки, что оставили этих детей необразованными! У них есть шанс стать гениями", - продолжает депутат.

"И знаете, вопрос дистанционного образования, конечно, не касается тебя, если твой ребёнок не оказался в трудном положении, в том числе из-за особенностей в учёбе или из-за мобинга, а не только из-за здоровья или в обстоятельствах, когда удалёнка - лучшее решение. Конечно, эта тема тебя не касается и ты её не поймёшь. Ведь нормальные родители своему ребёнку желают настоящей социализации и школы с нужной закалкой и с плёткой, с утра радостно выпихивая молодого человека за дверь и предаваясь занятиям своей взрослой жизни. И скорее всего, даже у родственников и знакомых нет детей на удалёнке, так как этих детей всего несколько тысяч - для них она была бы наилучшим решением. Однако для государства их потребности не важны. Как и для тебя - кому повезло, раз твой ребёнок может ходить в обычную школу.

Обсуждение этого вопроса и подготовка законопроекта, работа в комиссиях и на чтениях требует исключительно много времени и энергии от многих участников этого, вместо того, чтобы просто разрешить этим детям учиться так, как им больше всего подходит, а Минобрнауки занималось бы другими важными делами - такими, которые реально улучшат образование!

И не слушайте меня - ведь мои аргументы в защиту дистанционного образования не современны, но они обоснованны, понятны и опираются на факты, согласиться с которыми - просто и легко! Но это уже не в моде. Потому что образование, включающее в себя логическое мышление и искусство аргументации, ушло в прошлое".