Илон Маск решил не ссориться с Джей Ди Вэнсом и отложил создание собственной партии

По данным издания, бизнесмен заявил своим соратникам, что намерен сосредоточиться на развитии компаний и избежать конфликта с влиятельными представителями Республиканской партии. В частности, Маск опасается, что третья партия может отобрать часть электората и ослабить позиции республиканцев.

Как отмечает WSJ, в последнее время Маск активно общается с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По информации источников, предприниматель считает, что запуск новой партии способен осложнить их отношения. Более того, Маск допускает возможность финансово поддержать Вэнса, если тот решит участвовать в президентских выборах 2028 года.

Решение Маска отказаться от партийного проекта эксперты называют позитивным сигналом для республиканцев в преддверии выборов в Конгресс 2026 года. Традиционно третьи партии в США играют роль спойлеров, отбирая голоса у двух ведущих сил — Демократической и Республиканской. Для Вэнса же союз с Маском может стать важным ресурсом в случае его будущих президентских амбиций.

Напомним, Маск объявил о планах создать партию «Америка» 5 июля — вскоре после принятия Конгрессом и подписания президентом Дональдом Трампом закона о налоговых льготах. Тогда предприниматель заявил, что его проект направлен на борьбу с «чрезмерными расходами и коррупцией», которые, по его словам, подрывают демократию в США.