Илон Маск решил не ссориться с Джей Ди Вэнсом и отложил создание собственной партии

Редакция PRESS 20 августа, 2025 11:16

Мир 0 комментариев

Миллиардер Илон Маск решил приостановить инициативу по созданию политической партии «Америка», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, бизнесмен заявил своим соратникам, что намерен сосредоточиться на развитии компаний и избежать конфликта с влиятельными представителями Республиканской партии. В частности, Маск опасается, что третья партия может отобрать часть электората и ослабить позиции республиканцев.

Как отмечает WSJ, в последнее время Маск активно общается с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По информации источников, предприниматель считает, что запуск новой партии способен осложнить их отношения. Более того, Маск допускает возможность финансово поддержать Вэнса, если тот решит участвовать в президентских выборах 2028 года.

Решение Маска отказаться от партийного проекта эксперты называют позитивным сигналом для республиканцев в преддверии выборов в Конгресс 2026 года. Традиционно третьи партии в США играют роль спойлеров, отбирая голоса у двух ведущих сил — Демократической и Республиканской. Для Вэнса же союз с Маском может стать важным ресурсом в случае его будущих президентских амбиций.

Напомним, Маск объявил о планах создать партию «Америка» 5 июля — вскоре после принятия Конгрессом и подписания президентом Дональдом Трампом закона о налоговых льготах. Тогда предприниматель заявил, что его проект направлен на борьбу с «чрезмерными расходами и коррупцией», которые, по его словам, подрывают демократию в США.

