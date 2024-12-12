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ИИ и кибербезопасность в 2025 году: тенденции в бизнес-технологиях

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

Искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) можно без сомнений назвать центральной темой в области информационных технологий бизнес-сектора в уходящем году. Этот термин звучит повсюду — на конференциях, в СМИ, на совещаниях по планированию и заседаниях советов директоров. Иногда настолько часто, что это вызывает раздражение. Однако нельзя отрицать, что постоянное совершенствование ИИ-решений действительно занимает умы руководителей компаний, заставляя их искать пути интеграции этих технологий в работу и максимизации их пользы. Этот процесс ещё далёк от завершения. На самом деле он только набирает обороты, переходя от демонстрационных стендов к реальным рабочим процессам.
Можно с уверенностью предположить, что и в 2025 году ИИ останется в верхней части списка «самых горячих» технологических трендов в бизнесе. Разница лишь в том, что, в отличие от этого года, подходы станут более чёткими и структурированными.

Освобождение от рутинных задач. Пока «синтетический разум» не стал умнее и креативнее нас, он будет работать на благо людей. В 2025 году одной из самых заметных тенденций может стать массовое внедрение ИИ-решений для выполнения рутинных задач в компаниях. В Латвии и во всем западном мире бизнес сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы — проблемой, у которой нет простого решения. Негативные демографические показатели во многих развитых странах свидетельствуют о том, что рассчитывать на значительный приток новых специалистов не приходится, поэтому потребуется максимально эффективно использовать имеющиеся человеческие ресурсы.
Как этого добиться? Освободив сотрудников от трудоёмких рутинных задач. Опрос компаний Европы, проведённый в этом году производителем облачных IT-решений Visma, показал, что половина респондентов тратит более 40% своего рабочего времени на выполнение административных задач. Среди них - подготовка документов и отчетов, выставление счетов, оформление распоряжений и другие повторяющиеся бюрократические процедуры. Эти задачи редко требуют креативного подхода, поэтому их с лёгкостью можно передать ИИ-решениям. Опрос также показал, что 54% респондентов значительно сократили рабочее время после внедрения высокоуровневых бухгалтерских систем, автоматизирующих большую часть работы.

В этом контексте можно уверенно прогнозировать, что интеграция ИИ-решений в бизнес-процессы станет критически важной для сохранения конкурентоспособности в 2025 году. Эти инструменты не только освободят сотрудников, позволив им раскрыть свой творческий потенциал, но и помогут принимать более взвешенные решения и снизят риск ошибок. Ведь машины не устают умственно, их внимание не ослабевает, а значит, вероятность невнимательных ошибок минимальна.

Невидимый коллега и помощник. Стоит отметить, что следующий год ознаменует ещё более тесное сотрудничество между людьми и ИИ. Если раньше каждый сотрудник использовал понравившийся ИИ-инструмент для выполнения конкретной задачи, например, написания письма клиенту, то в ближайшем будущем машины будут выполнять задачи самостоятельно, без ожидания команды. Это будет происходить параллельно с работой людей, внося свой вклад в общее дело. Такое сотрудничество не только повысит продуктивность и ускорит выполнение заказов, но и изменит взгляд на распределение задач в корпоративной среде. ИИ с самого начала проекта будет получать конкретную роль и ожидаемый результат.
Ещё одной быстро развивающейся тенденцией станет рост популярности ИИ-агентов. Уже в следующем году они могут превратиться из тестируемых вспомогательных инструментов в персональных помощников каждого сотрудника. Такие агенты смогут заполнять рабочие календари, напоминать о задачах, готовить отчёты и помогать в выполнении работы, например, предлагая шаблоны документов или писем, которые сотрудникам останется лишь доработать. Развитие получат и инструменты, позволяющие тренировать агентов в соответствии с индивидуальными потребностями и спецификой работы.

Сложности самозащиты. Ещё одной важной темой в новом году станет кибербезопасность. Она всегда была актуальна, начиная с появления первого компьютерного вируса, но сейчас человечество сталкивается с вызовами, к которым оно пока не готово. Технологический прогресс позволил создавать настолько реалистичные дипфейки, что даже самые скептически настроенные люди больше не уверены, можно ли верить собеседнику. Например, звонок, который, как утверждает телефон, поступил от родителей, детей или других близких, может быть обманом.
Современные методы мошенничества настолько развиты, что прежних методов предосторожности уже недостаточно. Если раньше было достаточно удалить нежелательные сообщения и не нажимать на подозрительные ссылки, то в ближайшем будущем придётся задаваться вопросом, действительно ли видеозвонок от супруга с просьбой сообщить пароль PayPal или CVC-код кредитной карты для покупки подарка ребёнку поступил от него, а не от цифрового клона. Конечно, технологические компании постараются решить эту проблему с помощью соответствующих защитных инструментов, но уже сейчас ясно, что тема кибербезопасности останется в центре внимания всех пользователей интернета в следующем году.

Чтобы минимизировать неприятные сюрпризы, воспользуйтесь праздничным временем, чтобы создать семейные защитные механизмы. Например, договоритесь о контрольных вопросах и ответах, которые позволят подтвердить личность друг друга во время телефонных звонков. И держите их в строжайшей тайне.

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