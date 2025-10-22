Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Их можно выявить и изловить»: латвийские политики о том, как бороться с коллаборантами (2)

Редакция PRESS 22 октября, 2025 16:30

Латышские СМИ 2 комментариев

Фото LETA

Широкий резонанс вызвал случай в Швейцарии — нападение на украинцев со стороны латвийского жителя, заражённого идеологией государства-агрессора. Это заставляет спросить: если в Латвию вторгнутся российские оккупанты, как поступят находящиеся здесь умы, охваченные российской пропагандой? Перейдут на сторону оккупантов? Такими вопросами задалась журналист nra.lv Элита Вейдемане. 

"Как поступят латыши? Побегут? Будут защищать Родину?",  - спрашивает она. 

О нынешнем настроении общества и возможных действиях в условный X-час рассуждают бывший заместитель начальника Бюро государственной безопасности Дидзис Шмитиньш, бывший госсекретарь МВД Андрис Старис, психотерапевт Виестурс Рудзитис и политолог, бывший министр обороны Артис Пабрикс.

Коллаборационистов будет немного, но они будут
«Я хотел бы думать, что латыши не окажутся трусами, — говорит бывший заместитель начальника Бюро государственной безопасности Дидзис Шмитиньш. — Последние двадцать лет я живу в своём кругу людей, и у меня нет точной информации о настроении общества в целом. Но о тех, с кем служу, я уверен: они будут стоять и падать за Латвию. Я в Земессардзе, и мы не отступим ни на шаг. Никаких компромиссов — только борьба.»

Бывший госсекретарь МВД Андрис Старис, которого называют одним из самых информированных людей в стране, на вопрос о реакции латвийского общества на возможное вторжение отвечает:«Хотелось бы верить, что латышей, которые перейдут на сторону оккупантов, не будет. Но, к сожалению, скажу честно: такие будут. Процент не назову, но — будут. Однако я реалистичный оптимист: вторжения не будет.»

Старис допускает, что в случае нападения найдутся люди, которые не по убеждениям, а чтобы сохранить жизнь, попробуют сотрудничать с захватчиками.

«Думаю, в основном это будут люди старшего поколения, жившие в советское время и до сих пор ворчащие, что „тогда всё было“ — бесплатная медицина, дешёвая электроэнергия, дешёвые квартиры и телефон. О молодёжи у меня другое мнение, — говорит Старис. — Моей внучке 21 год, и среди её друзей больше патриотизма, чем у старших поколений.»

Он добавляет, что хотел бы ошибаться в оценке числа коллаборационистов, но ясно одно — такие будут.

Психотерапевт Виестурс Рудзитис настроен скептически: «Посмотрите на некоторых журналистов — они вдруг стали такими пророссийскими, что страшно смотреть. Этот пророссийский настрой просвечивает и в соцсетях, и в текстах. Почему так? Это попытка создать ложное чувство безопасности?»

Рудзитис вспоминает начало войны в Украине: «Русские думали, что всех купили и Украину будет легко захватить. Но украинцы оказались некупленными. Хотелось бы, чтобы и в Латвии было так же. Беспокоит молодое поколение — появляются такие странные типы, которые идут на пикеты из-за какой-то Стамбульской конвенции. Это результат деградации семьи. В моей семье такие не выросли. Мы сделали всё, что могли. Надеюсь, во многих семьях так же.»

Какой пример покажут лидеры?
Бывший министр обороны, политолог Артис Пабрикс: «Как поступят латвийцы в X-час? Главное — какой пример покажут государственные лидеры. От этого будет зависеть, как поступит народ. Думаю, нынешние лидеры наделены здравым смыслом. Ситуация лучше, чем в 1939–1940 годах. Речь идёт о компетентности — смогут ли руководители принять правильные решения вовремя.»

Пабрикс отмечает, что даже на высоких постах могут оказаться люди без достаточного опыта. «Когда приближается кризис, важно реагировать правильно.  Вторжения можно и избежать — если есть знания и политическая интуиция. Но нельзя ждать, надеясь, что „ничего страшного не случится“. Всё зависит от готовности армии и политических кругов — от обучения, закупок, боеприпасов и устойчивости.»

По его словам, коллаборационисты в случае угрозы появятся и в Латвии: «Такие всегда были и будут — и среди латышей тоже. Но им нужно понимать: их можно изловить и изолировать. Они всё равно ничего не выиграют, потому что и им придётся страдать от российской агрессии.»

Пабрикс признаёт, что он немного пессимист, поскольку проблема не только латвийская: «Запад становится всё более раздробленным и левым. Когда вижу у нас крикунов, защищающих мигрантов, тревожно — за них голосует всё больше людей. Они не те, кто примет правильные решения вовремя. А ещё пугает неспособность наших союзников видеть очевидное: сколько у вас детекторов дронов, пилотов дронов, людей, умеющих воевать в украинской войне, а не во Второй мировой?»

Он добавляет:«Мы и сами не сделали домашнюю работу — всё тянем, занимаемся второстепенным.»

Опыт 1940 года
Вспоминается, что 16 июня 1940 года правительство Латвии получило ультиматум СССР, требующий ввести войска и сменить кабинет. Надеясь избежать кровопролития, Латвия не сопротивлялась, как и соседние Литва и Эстония.

Президент Карлис Улманис тогда обратился к народу по радио: «Я останусь на своём месте, и вы оставайтесь на своих.»

Всё произошло молниеносно. Большинство жителей не осознали происходящее, а органы власти быстро перешли под контроль коммунистов. На выборах «народного Сейма» был только один список — «Блок трудового народа».

Авторы материала напоминают: коллаборационизм — это сознательное сотрудничество с оккупационной властью из идеологических или личных соображений, а коллаборация — то, к чему людей вынуждали обстоятельства. Многие продолжали работать просто чтобы выжить.

Сегодня важно попытаться обозначить возможных коллаборационистов уже сейчас — ещё до X-часа, уверена журналист. 

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности (2)

Загрузка

