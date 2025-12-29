Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Идея: надзор за небанковскими кредиторами перейдёт к Банку Латвии?

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство финансов предлагает с 1 января 2027 года передать функции регистрации, лицензирования и надзора за небанковскими кредиторами Банку Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов.

Минфин подготовил информационное сообщение, в котором отмечает, что распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2025 года был утвержден план действий по привлечению инвестиций и обеспечению доступности финансирования для народного хозяйства. В плане Минфину как ответственному органу было поручено в сотрудничестве с Банком Латвии, Министерством экономики, Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП), Латвийской ассоциацией финтех и Ассоциацией финансовой отрасли до 31 декабря 2025 года подать в правительство доклад о назначении единого органа надзора и контроля за кредиторами, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку и обеспечить прозрачный и единый подход к надзору и контролю.

В настоящее время действующие в Латвии нормы предусматривают, что функции лицензирования, надзора и контроля за кредиторами выполняют три учреждения - Банк Латвии, ЦЗПП и Служба государственных доходов (СГД), при этом интенсивность и фокус надзора различаются с учетом рисков в деятельности конкретного поставщика финансовых услуг.

Банк Латвии осуществляет надзор примерно за 233 участниками рынка, включая кредитные учреждения, учреждения электронных денег, страховые общества, частные пенсионные фонды, страховых посредников, инвестиционные брокерские общества, управляющих альтернативными инвестиционными фондами, общества по управлению инвестициями, ссудо-сберегательные кооперативы, поставщиков услуг перестрахования, платежные учреждения, поставщиков услуг криптоактивов и организации по торговле валютой.

ЦЗПП осуществляет надзор примерно за 38 организациями, получившими специальное разрешение (лицензию) на предоставление услуг потребительского кредитования, а СГД осуществляет надзор примерно за 317 поставщиками кредитных услуг, которым специальное разрешение не требуется.

Как отмечает Минфин, установить точное разграничение лицензируемых и поднадзорных поставщиков кредитных услуг не всегда возможно, поэтому при существующей фрагментации надзора и в условиях появления на финансовом рынке все большего числа новых участников финансовые и человеческие ресурсы госорганов не сконцентрированы и не используются эффективно, что приводит к лишней административной нагрузке и дублированию задач.

Для того чтобы перераспределение функций и изменение рамок надзора не создавало дополнительную нагрузку для отрасли потребительского кредитования и кредитной активности в целом, Минфин анализирует возможность передачи под надзор Банка Латвии лицензируемых ЦЗПП потребительских кредиторов, посредников по ипотечным кредитам и их представителей, а также сферы защиты прав и интересов потребителей, получающих финансовые услуги в Латвии.

В отношении субъектов, находящихся под надзором СГД, вводить дополнительные требования или менять рамки надзора не предлагается. Как указывает Минфин, Минэкономики как ответственное ведомство и впредь будет разрабатывать, организовывать и координировать политику защиты прав потребителей.

Минфин предлагает передать Банку Латвии лицензирование и надзор за перечисленными в законе о защите прав потребителей обществами, которым ЦЗПП выдает лицензии на предоставление услуг потребительского кредитования, а также регистрацию и надзор за кредитными посредниками и представителями кредитных посредников, предлагающими потребителям кредиты, погашение которых обеспечено ипотекой на недвижимое имущество или целью которого является приобретение или сохранение прав на недвижимое имущество.

Протокольное решение правительства предусматривает, что Минфин в сотрудничестве с Банком Латвии, Минэкономики и Министерством юстиции до 30 апреля 2026 года должен подать на рассмотрение в Кабинет министров нормативные акты, предусматривающие передачу упомянутых функций Банку Латвии с 1 января 2027 года.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

