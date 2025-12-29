Идея: надзор за небанковскими кредиторами перейдёт к Банку Латвии?

Минфин подготовил информационное сообщение, в котором отмечает, что распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2025 года был утвержден план действий по привлечению инвестиций и обеспечению доступности финансирования для народного хозяйства. В плане Минфину как ответственному органу было поручено в сотрудничестве с Банком Латвии, Министерством экономики, Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП), Латвийской ассоциацией финтех и Ассоциацией финансовой отрасли до 31 декабря 2025 года подать в правительство доклад о назначении единого органа надзора и контроля за кредиторами, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку и обеспечить прозрачный и единый подход к надзору и контролю.

В настоящее время действующие в Латвии нормы предусматривают, что функции лицензирования, надзора и контроля за кредиторами выполняют три учреждения - Банк Латвии, ЦЗПП и Служба государственных доходов (СГД), при этом интенсивность и фокус надзора различаются с учетом рисков в деятельности конкретного поставщика финансовых услуг.

Банк Латвии осуществляет надзор примерно за 233 участниками рынка, включая кредитные учреждения, учреждения электронных денег, страховые общества, частные пенсионные фонды, страховых посредников, инвестиционные брокерские общества, управляющих альтернативными инвестиционными фондами, общества по управлению инвестициями, ссудо-сберегательные кооперативы, поставщиков услуг перестрахования, платежные учреждения, поставщиков услуг криптоактивов и организации по торговле валютой.

ЦЗПП осуществляет надзор примерно за 38 организациями, получившими специальное разрешение (лицензию) на предоставление услуг потребительского кредитования, а СГД осуществляет надзор примерно за 317 поставщиками кредитных услуг, которым специальное разрешение не требуется.

Как отмечает Минфин, установить точное разграничение лицензируемых и поднадзорных поставщиков кредитных услуг не всегда возможно, поэтому при существующей фрагментации надзора и в условиях появления на финансовом рынке все большего числа новых участников финансовые и человеческие ресурсы госорганов не сконцентрированы и не используются эффективно, что приводит к лишней административной нагрузке и дублированию задач.

Для того чтобы перераспределение функций и изменение рамок надзора не создавало дополнительную нагрузку для отрасли потребительского кредитования и кредитной активности в целом, Минфин анализирует возможность передачи под надзор Банка Латвии лицензируемых ЦЗПП потребительских кредиторов, посредников по ипотечным кредитам и их представителей, а также сферы защиты прав и интересов потребителей, получающих финансовые услуги в Латвии.

В отношении субъектов, находящихся под надзором СГД, вводить дополнительные требования или менять рамки надзора не предлагается. Как указывает Минфин, Минэкономики как ответственное ведомство и впредь будет разрабатывать, организовывать и координировать политику защиты прав потребителей.

Минфин предлагает передать Банку Латвии лицензирование и надзор за перечисленными в законе о защите прав потребителей обществами, которым ЦЗПП выдает лицензии на предоставление услуг потребительского кредитования, а также регистрацию и надзор за кредитными посредниками и представителями кредитных посредников, предлагающими потребителям кредиты, погашение которых обеспечено ипотекой на недвижимое имущество или целью которого является приобретение или сохранение прав на недвижимое имущество.

Протокольное решение правительства предусматривает, что Минфин в сотрудничестве с Банком Латвии, Минэкономики и Министерством юстиции до 30 апреля 2026 года должен подать на рассмотрение в Кабинет министров нормативные акты, предусматривающие передачу упомянутых функций Банку Латвии с 1 января 2027 года.