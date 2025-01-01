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Идеально подходит для прогулок  с похмельем: Рига попала в список лучших направлений для путешествий

Редакция PRESS 1 января, 2025 15:40

Для настроения 0 комментариев

Выбирая 26 лучших европейских городов для путешествий в 2025 году, британский новостной портал The Times поставил Ригу на второе место.

"Не считайте Ригу только местом для мальчишников – хотя такой элемент и присутствует. В столице Латвии есть очаровательный старый город с мощеными улочками, которые идеально подходят для прогулок, особенно в воскресное утро, когда многие посетители приходят в себя после вчерашних вечеринок", – так начинается описание Риги от авторов The Times.

Они продолжают, отмечая, что в Риге множество фотогеничных мест, а также парки, идеально подходящие для пикников. Особо выделяются привлекательные улицы с архитектурой, которая варьируется от роскошного ар-нуво до советского утилитаризма. "Здесь есть и захватывающие музеи, в том числе Угловой дом – бывшая штаб-квартира Комитета государственной безопасности (КГБ) в Риге", – говорится в описании столицы Латвии.

Авторы также рекомендуют туристам не выбирать жилье в самом центре Старого города, так как из-за вечеринок может быть нарушен ночной покой.

На первом месте списка оказалась испанская Кордова, а почетное третье место занял швейцарский город Базель. Далее в списке следуют такие города, как Валлетта (Мальта), Афины (Греция), Будапешт (Венгрия), Голуэй (Ирландия), Тбилиси (Грузия), Сплит (Хорватия), Дубровник (Хорватия), Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Париж (Франция), Рейкьявик (Исландия), Лиссабон (Португалия), Флоренция (Италия), Венеция (Италия), Порту (Португалия), Прага (Чехия), Брюссель (Бельгия), Амстердам (Нидерланды), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Копенгаген (Дания), Нови-Сад (Сербия), Бухарест (Румыния).

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Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

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Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

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НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

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НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

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Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

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В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

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