Идеально подходит для прогулок  с похмельем: Рига попала в список лучших направлений для путешествий

"Не считайте Ригу только местом для мальчишников – хотя такой элемент и присутствует. В столице Латвии есть очаровательный старый город с мощеными улочками, которые идеально подходят для прогулок, особенно в воскресное утро, когда многие посетители приходят в себя после вчерашних вечеринок", – так начинается описание Риги от авторов The Times.

Они продолжают, отмечая, что в Риге множество фотогеничных мест, а также парки, идеально подходящие для пикников. Особо выделяются привлекательные улицы с архитектурой, которая варьируется от роскошного ар-нуво до советского утилитаризма. "Здесь есть и захватывающие музеи, в том числе Угловой дом – бывшая штаб-квартира Комитета государственной безопасности (КГБ) в Риге", – говорится в описании столицы Латвии.

Авторы также рекомендуют туристам не выбирать жилье в самом центре Старого города, так как из-за вечеринок может быть нарушен ночной покой.

На первом месте списка оказалась испанская Кордова, а почетное третье место занял швейцарский город Базель. Далее в списке следуют такие города, как Валлетта (Мальта), Афины (Греция), Будапешт (Венгрия), Голуэй (Ирландия), Тбилиси (Грузия), Сплит (Хорватия), Дубровник (Хорватия), Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Париж (Франция), Рейкьявик (Исландия), Лиссабон (Португалия), Флоренция (Италия), Венеция (Италия), Порту (Португалия), Прага (Чехия), Брюссель (Бельгия), Амстердам (Нидерланды), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Копенгаген (Дания), Нови-Сад (Сербия), Бухарест (Румыния).