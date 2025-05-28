И здесь отстаем: продолжительность жизни в Латвии оказалась самой низкой среди стран Балтии

«Если в 1994 году ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии составляла 66,5 года, то в 2024 году — уже на 13 лет больше, то есть 79,5 года. В Латвии и Литве за тот же период продолжительность жизни увеличилась примерно на девять лет. В Литве она составляет 77,6 года, в Латвии — 75,6 года», — пояснила руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс, отметив, что в Латвии одна из самых низких продолжительностей жизни в Европе.

В то же время в Финляндии, где в 1994 году этот показатель уже достигал 76,7 года, он вырос до 81,6 года — на 4,9 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии по-прежнему ниже среднего уровня по Европе, который в 2023 году составлял 81,4 года. Наивысшие показатели зафиксированы в Швейцарии и Испании, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 84 года.

«На фоне Европы Эстония вместе с другими странами Балтии выделяется особенно большим гендерным разрывом в продолжительности жизни. Если у женщин в Эстонии она составляет 83,4 года, то у мужчин — лишь 75,1 года, то есть разница достигает 8,3 года», — рассказала аналитик.

В среднем по Европейскому союзу в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 84 года, а мужчин — 78,7 года, разрыв между полами — 5,3 года.