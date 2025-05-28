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И здесь отстаем: продолжительность жизни в Латвии оказалась самой низкой среди стран Балтии

© LETA 28 мая, 2025 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно данным Департамента статистики, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии при рождении составила 79,5 года. Этот показатель отражает самый значительный рост среди европейских стран за последние три десятилетия. Ожидаемое количество лет, которые жители Эстонии могут прожить в добром здравии с момента рождения, составляет 58,7 года.

«Если в 1994 году ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии составляла 66,5 года, то в 2024 году — уже на 13 лет больше, то есть 79,5 года. В Латвии и Литве за тот же период продолжительность жизни увеличилась примерно на девять лет. В Литве она составляет 77,6 года, в Латвии — 75,6 года», — пояснила руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс, отметив, что в Латвии одна из самых низких продолжительностей жизни в Европе.

В то же время в Финляндии, где в 1994 году этот показатель уже достигал 76,7 года, он вырос до 81,6 года — на 4,9 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии по-прежнему ниже среднего уровня по Европе, который в 2023 году составлял 81,4 года. Наивысшие показатели зафиксированы в Швейцарии и Испании, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 84 года.

«На фоне Европы Эстония вместе с другими странами Балтии выделяется особенно большим гендерным разрывом в продолжительности жизни. Если у женщин в Эстонии она составляет 83,4 года, то у мужчин — лишь 75,1 года, то есть разница достигает 8,3 года», — рассказала аналитик.

В среднем по Европейскому союзу в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 84 года, а мужчин — 78,7 года, разрыв между полами — 5,3 года.

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