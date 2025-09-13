И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

Вот что пишет Гунтарс на платформе "Х": "Такой чисто риторический вопрос - почему на полках магазинов до сих пор имеются товары из России? Какой-нибудь торговец умрёт, если жигулёвское пиво продавать не будут?"

Однако его твит не нашёл понимания у окружающих:

- Ну, не покупай... Я не видел и не искал, да у меня и надобности в них нет, но если ты обращаешь внимание, то проблема и в тебе тоже! Вот так просто - а теперь ответь, зачем ищешь российские товары?

- ЕС по-прежнему потребляет русские энергоресурсы миллиардной стоимости, а пацана волнует жигулёвское пивцо.

- Торговцы - нет, но те депутаты Сейма, которые не смогут закрыть границу, точно умрут от мучительной жажды.

- Да к тому же ещё и замаскированные - внезапно появилась водка из Казахстана...

- Газ и топливо покупаем, о пиве волнуемся. Вот так вам видится мир.

- Да там не один торговец в это вовлечён. У него есть свои работники, у работников - семьи...

- Потому что люди продолжают покупать, потому что "не путайте еду с политикой". И я это слышала даже от вроде бы разумных людей.

- У правительства цент изо рта вырвут, что оно делать будет?

- Правда из России? Я покупаю жигулёвское пиво украинского производства.

...я умру, и в моей смерти будут виновны те, кто запретил российский "жигуль", ferštein?

- ЕС и весь остальной мир покупает российскую энергию, а это тупорылое безмозглое создание о жигулёвском пиве рассуждает. Сколько же в Латвии идиотов, это пипец.

- У кого что болит, тот о том и говорит. Вряд ли вы так долго у этих полок стояли, комкая в потной ладошке депозитный талончик и глазея на это проклятое жигулёвское пиво, а сердце, замученное похмельем, кувыркалось от вожделения и страха: а вдруг в очереди кто-нибудь спросит, почему выбрал русское пиво.

- Кстати, русское пиво хотя бы можно опознать по безвкусному оформлению бутылок и банок, чтобы обойти это пойло за километр, но самое смешное, что присяжные патриоты покупают русские продукты, отлично замаскированные под западные. Прекрасный пример - чай Greenfield.