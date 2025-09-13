Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Сентября Завтра: Iza, Izabella
Доступность

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

Редакция PRESS 13 сентября, 2025 17:44

Важно 0 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Вот что пишет Гунтарс на платформе "Х": "Такой чисто риторический вопрос - почему на полках магазинов до сих пор имеются товары из России? Какой-нибудь торговец умрёт, если жигулёвское пиво продавать не будут?"

Однако его твит не нашёл понимания у окружающих:

- Ну, не покупай... Я не видел и не искал, да у меня и надобности в них нет, но если ты обращаешь внимание, то проблема и в тебе тоже! Вот так просто - а теперь ответь, зачем ищешь российские товары?

- ЕС по-прежнему потребляет русские энергоресурсы миллиардной стоимости, а пацана волнует жигулёвское пивцо.

- Торговцы - нет, но те депутаты Сейма, которые не смогут закрыть границу, точно умрут от мучительной жажды.

- Да к тому же ещё и замаскированные - внезапно появилась водка из Казахстана...

- Газ и топливо покупаем, о пиве волнуемся. Вот так вам видится мир.

- Да там не один торговец в это вовлечён. У него есть свои работники, у работников - семьи...

- Потому что люди продолжают покупать, потому что "не путайте еду с политикой". И я это слышала даже от вроде бы разумных людей.

- У правительства цент изо рта вырвут, что оно делать будет?

- Правда из России? Я покупаю жигулёвское пиво украинского производства.

...я умру, и в моей смерти будут виновны те, кто запретил российский "жигуль", ferštein?

- ЕС и весь остальной мир покупает российскую энергию, а это тупорылое безмозглое создание о жигулёвском пиве рассуждает. Сколько же в Латвии идиотов, это пипец.

- У кого что болит, тот о том и говорит. Вряд ли вы так долго у этих полок стояли, комкая в потной ладошке депозитный талончик и глазея на это проклятое жигулёвское пиво, а сердце, замученное похмельем, кувыркалось от вожделения и страха: а вдруг в очереди кто-нибудь спросит, почему выбрал русское пиво.

- Кстати, русское пиво хотя бы можно опознать по безвкусному оформлению бутылок и банок, чтобы обойти это пойло за километр, но самое смешное, что присяжные патриоты покупают русские продукты, отлично замаскированные под западные. Прекрасный пример - чай Greenfield. 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 13.09.2025
В ЕС образовалась группа «трезвенников» вместе с Латвией
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: опять ливни с грозами
Sfera.lv 7 часов назад
Явление: неделя магнитных бурь в режиме нон-стоп
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: все на фестиваль
Sfera.lv 8 часов назад
Греция: ездить можно круглые сутки
Sfera.lv 8 часов назад
В Латвии за сезон утонули 45 человек, за год — 89
Bitnews.lv 9 часов назад
В Риге предложение квартир упало до минимума
Bitnews.lv 9 часов назад
Швеция: музыка не для всех, и типа никакой ксенофобии
Sfera.lv 4 дня назад

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает

Важно 22:29

Важно 0 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Читать
Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!»

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Читать

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

Читать

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

Читать

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Важно 17:27

Важно 0 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Читать

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

Читать