И снова побит рекорд тепла: начало марта выдалось необычайно теплым

Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 марта 1975 года также в Даугавпилсе и составил +13,7 градуса.

Рекорд максимальной температуры для этого дня во вторник был побит на десяти станциях наблюдения.

В три часа дня температура воздуха в Латвии составляла от +1,7 градуса в Стенде до +14,1 градуса в Даугавпилсе.

С 6 марта в Латвии было побито более 70 рекордов тепла. В понедельник в Лиепае столбик термометра достиг отметки +17,4 градуса, что стало самой высокой температурой, когда-либо зафиксированной в стране в первой половине марта.