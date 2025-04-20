И снова о словотворчестве: поведению тех, кто пялится в телефон вместо общения с людьми, дано название

В комиссию поступил вопрос о том, как перевести на латышский англоязычный термин "фаббинг" (phubbing). Заявительница Лаума Тропа пояснила, что это процесс, когда один собеседник игнорирует другого, предпочитая, например, читать новости в телефоне. Человека, который это делает, по-английски называют "фаббером" (phubber), а жертву фаббинга - "фаби" (phubee). Тропа также пишет, что это понятие происходит из сложения двух слов: phone (телефон) и snobbing (снобизм; по другой версии, snubbing - пренебрежительное отношение. Прим. ред.), то есть в целом оно связано с нарушенным социальным взаимодействием.

Член комиссии Марис Балтиньш изначально предложил назвать такое поведение словом teleignorance, поскольку фаббер пользуется телефоном. Обсуждалось еще несколько вариантов, однако комиссия договорилась утвердить именно этот. Кроме того, было утверждено также несколько связанных с ним терминов, поскольку игнорировать собеседника можно также с использованием других объектов, в частности, еды: telefonignors (телефоноигнор), telefonignorists (телефоноигнорист) и telefonignorētais (телефоноигнорированный), ēdienignors (кулинарный игнор) и televizorignors (телевизороигнор).