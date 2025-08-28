И никаких льгот! У руководителя “Vivi” плохие новости для пользователей единого билета

Он положительно оценил запуск общей системы проезда, однако подчеркнул, что речь идёт о пилотном проекте, поэтому условия пока ограничены. «В рамках этого пилотного проекта к билету не применяются скидки, действующие для отдельных билетов “Rīgas satiksme” или “Vivi”. Это билет по полной стоимости, но и сейчас его покупка выгоднее, чем приобретать проезд отдельно», — сказал Нешпорс.

По его словам, даже пенсионеры должны приобретать его за полную цену.

Стоимость единого билета составляет два евро. Он действует для поездок в городском транспорте Риги и в поездах внутри столичной зоны (маршруты категории A). За первый месяц продано около 2000 таких билетов.

Новый билет доступен только в цифровом формате — в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv.