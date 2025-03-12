Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Марта Завтра: Aija, Aiva, Aivis
Доступность

И недорого: как получить в аренду садовый участок в Риге?

© Lsm.lv 12 марта, 2025 12:24

Важно 0 комментариев

В Риге можно получить муниципальные садовые участки всего за несколько десятков евро в год. Недавно была упрощена регистрация садовых домиков и бань, что позволяет избежать бюрократических трудностей, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

В условиях городской жизни многие мечтают быть ближе к природе и ухаживать за собственным садом и огородом. Расма Гриня, руководитель общества свободных семейных огородов на Луцавсале, где сосредоточено около 570 участков, отмечает, что среди арендаторов в последнее время появилось много молодых семей с детьми, которые хотят сами выращивать экологически чистые продукты.

Представитель Рижской думы Сандра Пуките отметила, что информация обо всех свободных семейных огородах доступна на сайте Рижской думы, где можно найти списки участков и контакты ответственных за аренду.

Чтобы подать заявку, нужно отправить образец заявления, который можно найти на сайте, на электронную почту diipp@riga.lv или по почте в департамент городской собственности Рижской думы.

Что касается стоимости, то арендная плата за землю составляет 1,5% от кадастровой стоимости для договоров сроком от 1 до 3 лет и 2,5% для контрактов от 3 до 5 лет. Не забудьте, что необходимо также оплачивать вывоз мусора. Цена также зависит от площади участка. Арендная плата может варьироваться от 5 до 70 евро в год.

Важно быть внимательным: огородники сообщают о возможной проблеме с участками — сады могут снести, если земли понадобятся городу. В будущем планируется, что эти участки будут как временными, так и постоянными. Постоянные участки будут иметь большую площадь для застройки. Однако в Риге пока нет ни одного постоянного садового участка, только временные. Пилотный проект запланирован, но не в этом году.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по бесплатному телефону 80000800, по электронной почте: aic@riga.lv или по телефону 67012590 в Центр обслуживания клиентов департамента городской собственности РД.

Для тех, кто уже имеет свой собственный огородный участок: с 20 февраля текущего года вступили в силу поправки к закону, касающиеся упрощенной регистрации бань и садовых домиков. Теперь небольшие строения, такие как сараи и бани, можно регистрировать в Земельной книге без дополнительных утверждений в строительном управлении. Определение «небольшие постройки» подразумевает одноэтажные здания площадью до 25 квадратных метров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Знают, но не говорят: парадоксальные выводы о госязыке в цифрах

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Зандерс на странице портала aprinkis.lv рассуждает о том, насколько на самом деле важен латышский язык для современного латвийского общества. И приводит несколько любопытных исследований.

Публицист Марис Зандерс на странице портала aprinkis.lv рассуждает о том, насколько на самом деле важен латышский язык для современного латвийского общества. И приводит несколько любопытных исследований.

Читать
Загрузка

Импорт товаров из России и Белоруссии за год упал на треть

Новости Латвии 15:48

Новости Латвии 0 комментариев

В январе этого года стоимость товаров, ввезенных в Латвию из России и Беларуси, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 33% (23,237 млн евро) до 47,192 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В январе этого года стоимость товаров, ввезенных в Латвию из России и Беларуси, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 33% (23,237 млн евро) до 47,192 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

«Путин превратит Балтию в Мариуполь»: бывшие командиры НАТО таблоиду The Sun

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

Воспользовавшись хаосом, возникшим из-за отказа президента США Дональда Трампа поддержать европейскую оборону, российский диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии, повторив там мариупольский сценарий, предупреждают бывшие командиры НАТО.

Воспользовавшись хаосом, возникшим из-за отказа президента США Дональда Трампа поддержать европейскую оборону, российский диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии, повторив там мариупольский сценарий, предупреждают бывшие командиры НАТО.

Читать

В Латгалии полицейский после работы обнаружил угонщика и сам его задержал. ВИДЕО

Важно 15:29

Важно 0 комментариев

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читать

«Латышам скоро нельзя будет говорить в своей стране!» За экс-депутата, назвавшего соседей ватниками, заступились

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

«Этот судебный процесс, по сути, недопустим. Если мы его разрешим, завтра нас будут судить»! - Пишет Лиана Ланга у себя в Фейсбуке. Речь идет об отвратительном поступке бывшего слуги народа, устроившего пьяную драку с русскими соседями. Мы уже писали о том, что дело ушло в суд.

«Этот судебный процесс, по сути, недопустим. Если мы его разрешим, завтра нас будут судить»! - Пишет Лиана Ланга у себя в Фейсбуке. Речь идет об отвратительном поступке бывшего слуги народа, устроившего пьяную драку с русскими соседями. Мы уже писали о том, что дело ушло в суд.

Читать

Жителям Латвии хотят запретить учиться в России и Белоруссии. А могут?

Новости Латвии 15:13

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.

Читать

Датчане купили у шведов Rimi. А нам что с того?

Бизнес 15:10

Бизнес 0 комментариев

Приобретение датской компанией розничной торговли "Salling Group" магазинов "Baltic Rimi" у шведской "Ica Gruppen" за 1,3 млрд евро может улучшить конкуренцию и сделать цены в магазинах более конкурентоспособными, заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Приобретение датской компанией розничной торговли "Salling Group" магазинов "Baltic Rimi" у шведской "Ica Gruppen" за 1,3 млрд евро может улучшить конкуренцию и сделать цены в магазинах более конкурентоспособными, заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Читать