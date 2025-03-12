И недорого: как получить в аренду садовый участок в Риге?

В условиях городской жизни многие мечтают быть ближе к природе и ухаживать за собственным садом и огородом. Расма Гриня, руководитель общества свободных семейных огородов на Луцавсале, где сосредоточено около 570 участков, отмечает, что среди арендаторов в последнее время появилось много молодых семей с детьми, которые хотят сами выращивать экологически чистые продукты.

Представитель Рижской думы Сандра Пуките отметила, что информация обо всех свободных семейных огородах доступна на сайте Рижской думы, где можно найти списки участков и контакты ответственных за аренду.

Чтобы подать заявку, нужно отправить образец заявления, который можно найти на сайте, на электронную почту diipp@riga.lv или по почте в департамент городской собственности Рижской думы.

Что касается стоимости, то арендная плата за землю составляет 1,5% от кадастровой стоимости для договоров сроком от 1 до 3 лет и 2,5% для контрактов от 3 до 5 лет. Не забудьте, что необходимо также оплачивать вывоз мусора. Цена также зависит от площади участка. Арендная плата может варьироваться от 5 до 70 евро в год.

Важно быть внимательным: огородники сообщают о возможной проблеме с участками — сады могут снести, если земли понадобятся городу. В будущем планируется, что эти участки будут как временными, так и постоянными. Постоянные участки будут иметь большую площадь для застройки. Однако в Риге пока нет ни одного постоянного садового участка, только временные. Пилотный проект запланирован, но не в этом году.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по бесплатному телефону 80000800, по электронной почте: aic@riga.lv или по телефону 67012590 в Центр обслуживания клиентов департамента городской собственности РД.

Для тех, кто уже имеет свой собственный огородный участок: с 20 февраля текущего года вступили в силу поправки к закону, касающиеся упрощенной регистрации бань и садовых домиков. Теперь небольшие строения, такие как сараи и бани, можно регистрировать в Земельной книге без дополнительных утверждений в строительном управлении. Определение «небольшие постройки» подразумевает одноэтажные здания площадью до 25 квадратных метров.