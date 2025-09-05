Планируется повысить стоимость проезда между зонами на 30 центов, кроме поездок в зоне А. Для поездов за пределами электрифицированных зон и автобусов вне зон стоимость проезда до всех остановок увеличится на 20 центов.

Например, билет на маршрут Рига–Иманта останется на уровне 1,5 евро, тогда как на рейсе Рига–Сигулда цена вырастет с 2,5 евро до 2,8 евро. Одновременно билет на автобус и поезд по маршруту Рига–Дубулты подорожает с 2 евро до 2,3 евро.

Билет на поезд Рига–Даугавпилс увеличится на 1,2 евро – с 8,7 до 9,9 евро, автобусный билет Рига–Лиепая подорожает на 20 центов – с 10,4 до 10,6 евро, а билет на поезд по этому же маршруту – с 8,9 до 9,1 евро.

Изменения вступят в силу 15 января 2026 года. Билеты, приобретённые до 16 января 2026 года, будут действительны до окончания их срока, а с 15 января все билеты будут продаваться по новым тарифам.

В Совете по общественному транспорту сообщили агентству LETA, что изменения тарифов сбалансированы для сохранения качества услуг, обеспечения финансовой устойчивости и синхронизации цен с уровнем Балтийского региона. Корректировки ориентированы на расстояния перевозок, учитывая доступность регионов.

Отмечается, что в Латвии одни из самых низких цен на билеты регионального общественного транспорта в Европе, однако изменения необходимы для сохранения доступности и качества услуг по всей стране. Тарифы пересматриваются регулярно, не реже одного раза в год, с учётом накопленного уровня инфляции и изменений средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, в декабре 2023 года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов регионального общественного транспорта. В том числе с 1 апреля 2024 года вступили в силу новые тарифы и виды билетов.

В новой системе минимальная стоимость проезда в Риге составляет 1,5 евро, в других городах – 1 евро, а за пределами городов – 0,7 евро. В то же время цена поездки на поезде по маршруту Рига–Лиепая выросла с 7,4 евро до 8,01 евро, а автобусный билет на этом маршруте – с 8,65 евро до 10,4 евро.