И на поезда, и на автобусы: проезд опять подорожает (2)

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 09:15

Bez Tabu/TV3

В региональном общественном транспорте с 15 января 2026 года повысятся цены на билеты, такое решение в четверг принял Совет по общественному транспорту. Тарифы на железнодорожные перевозки возрастут в среднем на 6,6%, а на автобусные – примерно на 7,5%.

Планируется повысить стоимость проезда между зонами на 30 центов, кроме поездок в зоне А. Для поездов за пределами электрифицированных зон и автобусов вне зон стоимость проезда до всех остановок увеличится на 20 центов.

Например, билет на маршрут Рига–Иманта останется на уровне 1,5 евро, тогда как на рейсе Рига–Сигулда цена вырастет с 2,5 евро до 2,8 евро. Одновременно билет на автобус и поезд по маршруту Рига–Дубулты подорожает с 2 евро до 2,3 евро.

Билет на поезд Рига–Даугавпилс увеличится на 1,2 евро – с 8,7 до 9,9 евро, автобусный билет Рига–Лиепая подорожает на 20 центов – с 10,4 до 10,6 евро, а билет на поезд по этому же маршруту – с 8,9 до 9,1 евро.

Изменения вступят в силу 15 января 2026 года. Билеты, приобретённые до 16 января 2026 года, будут действительны до окончания их срока, а с 15 января все билеты будут продаваться по новым тарифам.

В Совете по общественному транспорту сообщили агентству LETA, что изменения тарифов сбалансированы для сохранения качества услуг, обеспечения финансовой устойчивости и синхронизации цен с уровнем Балтийского региона. Корректировки ориентированы на расстояния перевозок, учитывая доступность регионов.

Отмечается, что в Латвии одни из самых низких цен на билеты регионального общественного транспорта в Европе, однако изменения необходимы для сохранения доступности и качества услуг по всей стране. Тарифы пересматриваются регулярно, не реже одного раза в год, с учётом накопленного уровня инфляции и изменений средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, в декабре 2023 года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов регионального общественного транспорта. В том числе с 1 апреля 2024 года вступили в силу новые тарифы и виды билетов.

В новой системе минимальная стоимость проезда в Риге составляет 1,5 евро, в других городах – 1 евро, а за пределами городов – 0,7 евро. В то же время цена поездки на поезде по маршруту Рига–Лиепая выросла с 7,4 евро до 8,01 евро, а автобусный билет на этом маршруте – с 8,65 евро до 10,4 евро.

Комментарии (2)
Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

