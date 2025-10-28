Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И без денег: латвийцы стали обмениваться едой в соцсетях

28 октября, 2025

Наварили слишком много супа, собрали богатый урожай яблок в саду, купили слишком большой торт, не можете доесть какое-нибудь другое лакомство? Теперь у жителей Цесисского края есть возможность поделиться продуктами с земляками через соцсети. Интерес большой — взаимный обмен происходит почти каждый день, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

«Я поняла, что есть две “топовые” вещи, которые чаще всего попадают в мусорное ведро: одна — это сливочный или плавленый сыр, который просто остается и куда-то “задвигается” в самый дальний угол холодильника. Обычно в итоге он становится пушистым, обрастает “шубкой” и люди его выбрасывают. Вторая вещь, которая остается, — это творог. Но, по-моему, его очень просто использовать — например, испечь оладьи или блинчики», — говорит предпринимательница Дайна Эглите-Антона — давняя жительница Цесиса.

Если все же что-то остается от приготовленной еды, она этим делится. И сама принимает от других то, что ей нужно.

«Наши друзья, например, выращивают крупный рогатый скот, и тогда у нас происходит такой обмен. Мы даем взамен свои лакомства или баночку ферментированной моркови, обмениваем на говядину или на куриные яйца».

Едой обменивается все больше жителей Цесисского края. Это приносит не только удовлетворение, но и практическую выгоду.

«Дома мы проводим инвентаризацию и в холодильнике, и в шкафчиках, и на полочках. У типичного латвийца всегда найдется какая-нибудь каша или пачка круп, и тогда мы фиксируем, что именно есть дома. А потом думаем — у нас есть картошка, что бы мы могли из нее вкусного приготовить?» —  говорит Агнесе Гайделионе. 

Главная цель инициативы — способствовать тому, чтобы люди активнее делились оставшимися продуктами, особенно используя социальные медиа.

«В группе WhatsApp мы видим, что в среднем есть одно объявление в день. Люди в основном делятся тем, что у них осталось, — часто из огорода. Мы видели и капусту, и пучки петрушки. Если, например, петрушки выросло слишком много, второй пучок можно выложить в группу WhatsApp и отдать кому-то заинтересованному. Люди и делятся, и берут. Там же в группе видно, что люди делятся и продуктами в упаковках, — например, сладостями», — рассказала руководительница сообщества по сокращению отходов самоуправления Цесисского края Ласма Озола.

Создана также общественная группа в Facebook Dalies ar pārtiku Cēsu novadā («Делись едой в Цесисском крае»), в которой уже более 600 участников. В группе WhatsApp — более 150 участников. 

Обновлено: 15:45 28.10.2025
И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Загрузка

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

