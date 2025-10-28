И без денег: латвийцы стали обмениваться едой в соцсетях

«Я поняла, что есть две “топовые” вещи, которые чаще всего попадают в мусорное ведро: одна — это сливочный или плавленый сыр, который просто остается и куда-то “задвигается” в самый дальний угол холодильника. Обычно в итоге он становится пушистым, обрастает “шубкой” и люди его выбрасывают. Вторая вещь, которая остается, — это творог. Но, по-моему, его очень просто использовать — например, испечь оладьи или блинчики», — говорит предпринимательница Дайна Эглите-Антона — давняя жительница Цесиса.

Если все же что-то остается от приготовленной еды, она этим делится. И сама принимает от других то, что ей нужно.

«Наши друзья, например, выращивают крупный рогатый скот, и тогда у нас происходит такой обмен. Мы даем взамен свои лакомства или баночку ферментированной моркови, обмениваем на говядину или на куриные яйца».

Едой обменивается все больше жителей Цесисского края. Это приносит не только удовлетворение, но и практическую выгоду.

«Дома мы проводим инвентаризацию и в холодильнике, и в шкафчиках, и на полочках. У типичного латвийца всегда найдется какая-нибудь каша или пачка круп, и тогда мы фиксируем, что именно есть дома. А потом думаем — у нас есть картошка, что бы мы могли из нее вкусного приготовить?» — говорит Агнесе Гайделионе.

Главная цель инициативы — способствовать тому, чтобы люди активнее делились оставшимися продуктами, особенно используя социальные медиа.

«В группе WhatsApp мы видим, что в среднем есть одно объявление в день. Люди в основном делятся тем, что у них осталось, — часто из огорода. Мы видели и капусту, и пучки петрушки. Если, например, петрушки выросло слишком много, второй пучок можно выложить в группу WhatsApp и отдать кому-то заинтересованному. Люди и делятся, и берут. Там же в группе видно, что люди делятся и продуктами в упаковках, — например, сладостями», — рассказала руководительница сообщества по сокращению отходов самоуправления Цесисского края Ласма Озола.

Создана также общественная группа в Facebook Dalies ar pārtiku Cēsu novadā («Делись едой в Цесисском крае»), в которой уже более 600 участников. В группе WhatsApp — более 150 участников.