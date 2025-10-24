Есть возражения против продвижения идеологии ЛГБТ+. Да, есть. Ясно, определенно и принципиально. Это неприемлемо, ненужно и вредно для общества. В принципе.

Однако они будут повторять эти ложь о «влиянии Кремля», о том, что правые любят насилие, навешивать ярлыки «популисты», «крайне правые», «правые радикалы», «правые экстремисты» на нормальных, консервативных людей. Потому что для них это синоним «плохого».

Нет, это не только «Новое единство» и «Прогрессивные». Да, это и на европейском уровне. Это трудно принять людям, для которых Европа является синонимом «всего хорошего». К сожалению, проблема не в нескольких словах текста Стамбульской конвенции. Хотя отмена Стамбульской конвенции будет большой моральной, символической победой. Посмотрим правде в глаза — вся эта неприемлемая политика является политикой Европейской комиссии. И она неприемлема.

Изменения могут произойти только в том случае, если народы Европы восстанут против нее. Просто скажут: «Хватит!» Как латвийский парламент, который отменяет Стамбульскую конвенцию.

Возможно, латвийские политики еще не осознали, что они наделали. Они выступили против политики Европейского Союза, в которой может быть только одно, одинаковое для всех мнение по всем вопросам. Такова европейская демократия, как они ее понимают.

Учитывать мнение народа – это популизм. Ответственные политики продвигают «европейскую политику», навязанную сверху. Популисты думают сами и учитывают мнение народа. Поэтому «ответственные» политики борются с «популистами» любыми методами.

И поэтому не удивляйтесь лжи. Лгать, по их мнению, вполне допустимо, если это необходимо для распространения «нужной» политики, которая сформирует слабую, тупую, запуганную дегенеративную массу, которая никогда не сможет противостоять элите и покуситься на ее власть.

Ведь у властной элиты нынче есть только одна задача — навсегда сохранить свою власть. Поэтому ей нужна такая общественность, которая не угрожает ей. Слабая, наполовину психически больная — такая, какую ей создают Netflix и Европейская комиссия".