Хватит лгать и называть нас «кремленоидами»: Точс о попытке элит превратить нас в дегенератов

Редакция PRESS 24 октября, 2025 17:00

«Не нужно этой демагогии. Никто не возражает против ограничения насилия в семье. Разве кому-то из нормальных людей это нравится? – пишет на своей странице ФБ обозреватель Сандрис Точс, комментируя протесты против отмены Стамбульской конввенции

Есть возражения против продвижения идеологии ЛГБТ+. Да, есть. Ясно, определенно и принципиально. Это неприемлемо, ненужно и вредно для общества. В принципе.

Однако они будут повторять эти ложь о «влиянии Кремля», о том, что правые любят насилие, навешивать ярлыки «популисты», «крайне правые», «правые радикалы», «правые экстремисты» на нормальных, консервативных людей. Потому что для них это синоним «плохого».

Нет, это не только «Новое единство» и «Прогрессивные». Да, это и на европейском уровне. Это трудно принять людям, для которых Европа является синонимом «всего хорошего». К сожалению, проблема не в нескольких словах текста Стамбульской конвенции. Хотя отмена Стамбульской конвенции будет большой моральной, символической победой. Посмотрим правде в глаза — вся эта неприемлемая политика является политикой Европейской комиссии. И она неприемлема.

Изменения могут произойти только в том случае, если народы Европы восстанут против нее. Просто скажут: «Хватит!» Как латвийский парламент, который отменяет Стамбульскую конвенцию.

Возможно, латвийские политики еще не осознали, что они наделали. Они выступили против политики Европейского Союза, в которой может быть только одно, одинаковое для всех мнение по всем вопросам. Такова европейская демократия, как они ее понимают.

Учитывать мнение народа – это популизм. Ответственные политики продвигают «европейскую политику», навязанную сверху. Популисты думают сами и учитывают мнение народа. Поэтому «ответственные» политики борются с «популистами» любыми методами.

И поэтому не удивляйтесь лжи. Лгать, по их мнению, вполне допустимо, если это необходимо для распространения «нужной» политики, которая сформирует слабую, тупую, запуганную дегенеративную массу, которая никогда не сможет противостоять элите и покуситься на ее власть.

Ведь у властной элиты нынче есть только одна задача — навсегда сохранить свою власть. Поэтому ей нужна такая общественность, которая не угрожает ей. Слабая, наполовину психически больная — такая, какую ей создают Netflix и Европейская комиссия".

 

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы "Dzeltenie pastnieki" Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию "Privātā Dzīve" музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

