Худший за столетие: латвийцы оценили работу нынешнего Сейма

В ходе опроса, проведенного в марте этого года, лишь 13% респондентов выразили мнение, что нынешний Сейм функционирует лучше предыдущего, 66% высказали противоположное мнение, а 22% затруднились сформулировать свое мнение.

66% респондентов критически оценивают работу Сейма – это самый высокий показатель в этом столетии. Для сравнения, в 2022 году 63% респондентов, в 2009 году – 62%, в 2021 году – 61%, а в 1999 году – 60% респондентов высказали оценку, что нынешний Сейм работает хуже предыдущего. Меньше всего критических оценок пришлось на «тучные годы» – 2003–2006 годы, когда лишь от 34% до 43% респондентов критически оценили работу парламента.

Между тем, 13% респондентов оценивают работу нынешнего Сейма выше, чем предыдущего, что является одним из самых низких показателей в этом столетии. Аналогичная оценка была дана в 2016 и 2017 годах, но в 2008, 2009 и 2023 годах она была лишь немного выше — 14%.

Относительно высокая оценка работы парламента в ходе опроса была зафиксирована в 2003 году, когда 35% респондентов считали, что Сейм этого созыва работал лучше предыдущего, а 37% придерживались противоположного мнения.

«Картина печальная. Если после очередных выборов 2003 и 2012 годов в опросах общественного мнения наблюдался небольшой всплеск энтузиазма, то последние три избирательных сезона не принесли никакой надежды», — оценил ситуацию лидер SKDS Арнис Кактиньш.