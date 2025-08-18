Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Хотите разговаривать с Путиным с позиции силы? Это прекрасная идея; так создайте её»: Владимир Пастухов

Редакция PRESS 18 августа, 2025 13:09

Мир 0 комментариев

«Несколько слов о фарисеях, которые «связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их», - пишет в своем Телеграм-канале политолог, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.

Много лет назад,  перебегая по площади Маяковского, я купил по необъяснимым для себя причинам книгу со странным названием, что-то типа «Деловая этика евреев в Торе». Учитывая, что Тору как таковую я не видел в глаза как до, так и после этого события, а каким-либо бизнесом, где важна деловая этика, отродясь не занимался, мой выбор нельзя назвать очевидным. Конечно, дело все и кончилось тем, что я прочел вступительную статью какого-то очень уважаемого раввина, а сама книга, не являясь предметом первой необходимости, осталась где-то в Москве, пылясь на полке моей замечательной квартиры в Хамовниках рядом с «законами мафии» и иными столь же полезными продуктами издательской деятельности, на которые падал мой жадный взгляд.

Однако из этого вступления я успел выудить одну интересную мысль. Уважаемый раввин объяснял, что деловая этика евреев имеет существенное различие в сравнении с аналогичными этиками других конфессий. В частности, одним из ее постулатов является правило, согласно которому «еврей обязан помогать другому еврею, если ему это ничего не стоит». Трактовалось это следующим образом: если помощь чего-то стоит, то оказывать ее или нет - свободный моральный выбор человека. Но если она ничего не стоит, то выбора нет – тут не право, а обязанность, некое не обсуждаемое долженствование: если помощь тебе ничего не стоит, то ты обязан ее оказать.

Почему я об этом вспомнил? Наблюдая за перипетиями дискуссии о поддержке Украины, я вдруг понял, что большинство европейцев, несмотря на распространяющийся по Европе антисемитизм, в отношении помощи Украине руководствуется деловой этикой Торы. Они готовы бесконечно поддерживать Украину на словах, пока это им ничего не стоит, но впадают в тяжелые раздумья, когда выясняется, что у этой войны есть довольно приличная цена.

В Европе меня окружают в основном высокоморальные люди. Они готовы давать многочисленные советы Трампу, которые им ничего не стоят. Они готовы объяснить ему, почему он должен добиваться справедливого мира для Украины, почему он должен пригласить их и Зеленского на встречу с Путиным, почему он должен говорить с Путиным исключительно в духе концепции «мир с позиции силы» и так далее. Единственное, что они не могут объяснить, - почему Трамп им все это должен?

Вы хотите разговаривать с Путиным с позиций силы? Это прекрасная идея; так сформируйте силу, откройте «второй фронт», создайте европейский экспедиционный корпус, отдайте украинцам «Таурусы», в конце концов. Но вы пока с трудом договариваетесь о том, чтобы послать декоративные полицейские силы в Украину «в случае достижения мира и для его поддержания».

Вы хотите места за столом переговоров – оплатите обед. Отдайте свои «Patriot» Украине немедленно – они ей нужнее. Тратьте деньги онлайн, здесь и сейчас, а не планируйте финансовый рай в 2026-2027 году – до него Украина может просто не дожить. Я могу продолжать бесконечно.

Мы погрязли в пустых красивых словах о моральном долженствовании, которые несутся со всех сторон от людей, которым эти слова ничего не стоят. Вот уважаемый человек пишет: «доколе мы будем давать последний шанс злу?». Создается впечатление, что вот у нас есть возможность победить зло, но мы из каких-то гуманистических соображений не хотим это делать, и все даем и даем ему шанс. Да все наоборот: зло побеждает, никого не спрашивая, и никакой возможности остановить его, не вкладываясь не только деньгами, но и кровью своей, жизнями своих граждан и подданных, нет. Зло готово платить свою цену кровью, а добро – нет. Вот и вся правда об этой войне. Трамп честно говорит: «я и американцы эту цену платить не готовы», а Европа говорит, «мы тоже не готовы, но вы сделайте же что-нибудь для добра и справедливости! Вы же просто обязаны!». А вы?

По мне, так уж лучше Трамп. Он честнее…"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать