«Хотите разговаривать с Путиным с позиции силы? Это прекрасная идея; так создайте её»: Владимир Пастухов

Много лет назад, перебегая по площади Маяковского, я купил по необъяснимым для себя причинам книгу со странным названием, что-то типа «Деловая этика евреев в Торе». Учитывая, что Тору как таковую я не видел в глаза как до, так и после этого события, а каким-либо бизнесом, где важна деловая этика, отродясь не занимался, мой выбор нельзя назвать очевидным. Конечно, дело все и кончилось тем, что я прочел вступительную статью какого-то очень уважаемого раввина, а сама книга, не являясь предметом первой необходимости, осталась где-то в Москве, пылясь на полке моей замечательной квартиры в Хамовниках рядом с «законами мафии» и иными столь же полезными продуктами издательской деятельности, на которые падал мой жадный взгляд.

Однако из этого вступления я успел выудить одну интересную мысль. Уважаемый раввин объяснял, что деловая этика евреев имеет существенное различие в сравнении с аналогичными этиками других конфессий. В частности, одним из ее постулатов является правило, согласно которому «еврей обязан помогать другому еврею, если ему это ничего не стоит». Трактовалось это следующим образом: если помощь чего-то стоит, то оказывать ее или нет - свободный моральный выбор человека. Но если она ничего не стоит, то выбора нет – тут не право, а обязанность, некое не обсуждаемое долженствование: если помощь тебе ничего не стоит, то ты обязан ее оказать.

Почему я об этом вспомнил? Наблюдая за перипетиями дискуссии о поддержке Украины, я вдруг понял, что большинство европейцев, несмотря на распространяющийся по Европе антисемитизм, в отношении помощи Украине руководствуется деловой этикой Торы. Они готовы бесконечно поддерживать Украину на словах, пока это им ничего не стоит, но впадают в тяжелые раздумья, когда выясняется, что у этой войны есть довольно приличная цена.

В Европе меня окружают в основном высокоморальные люди. Они готовы давать многочисленные советы Трампу, которые им ничего не стоят. Они готовы объяснить ему, почему он должен добиваться справедливого мира для Украины, почему он должен пригласить их и Зеленского на встречу с Путиным, почему он должен говорить с Путиным исключительно в духе концепции «мир с позиции силы» и так далее. Единственное, что они не могут объяснить, - почему Трамп им все это должен?

Вы хотите разговаривать с Путиным с позиций силы? Это прекрасная идея; так сформируйте силу, откройте «второй фронт», создайте европейский экспедиционный корпус, отдайте украинцам «Таурусы», в конце концов. Но вы пока с трудом договариваетесь о том, чтобы послать декоративные полицейские силы в Украину «в случае достижения мира и для его поддержания».

Вы хотите места за столом переговоров – оплатите обед. Отдайте свои «Patriot» Украине немедленно – они ей нужнее. Тратьте деньги онлайн, здесь и сейчас, а не планируйте финансовый рай в 2026-2027 году – до него Украина может просто не дожить. Я могу продолжать бесконечно.

Мы погрязли в пустых красивых словах о моральном долженствовании, которые несутся со всех сторон от людей, которым эти слова ничего не стоят. Вот уважаемый человек пишет: «доколе мы будем давать последний шанс злу?». Создается впечатление, что вот у нас есть возможность победить зло, но мы из каких-то гуманистических соображений не хотим это делать, и все даем и даем ему шанс. Да все наоборот: зло побеждает, никого не спрашивая, и никакой возможности остановить его, не вкладываясь не только деньгами, но и кровью своей, жизнями своих граждан и подданных, нет. Зло готово платить свою цену кровью, а добро – нет. Вот и вся правда об этой войне. Трамп честно говорит: «я и американцы эту цену платить не готовы», а Европа говорит, «мы тоже не готовы, но вы сделайте же что-нибудь для добра и справедливости! Вы же просто обязаны!». А вы?

По мне, так уж лучше Трамп. Он честнее…"