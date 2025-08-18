Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подпишитесь, хорошая идея: парковки хотят обязать предупреждать клиентов о неоплаченной стоянке

18 августа, 2025 10:32

Новости Латвии

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за включение в закон положения, чтобы вменить в обязанность операторам парковок, если клиент использует приложение или зарегистрированный электронный адрес, отсылать ему предупреждение о том, что стоянка не оплачена или время истекло.

Инициатива будет передана в Рижскую думу. В качестве представителя инициативы указан Олег Волков. Он объясняет, что операторы парковок, например, EuroPark и Park Expert, активно используют мобильные приложения, такие как Mobilly или EuroPark, для рассылки рекламы и новостей. Но предупреждение о неоплаченной парковке клиенту не отсылается, и водитель узнаёт о штрафе только тогда, когда тот уже наложен.

Из-за этого создаётся впечатление, что система больше ориентирована на взыскание штрафов, чем на предоставление честных услуг, считает Волков. Он хочет изменить этот подход, чтобы люди сначала получали предупреждение и имели возможность заплатить.

По мнению представителя инициативы, предупреждение должно быть быстрым и чётким, например, в течение 15 минут после истечения срока оплаты. Кроме того, должен быть предусмотрен период не менее 72 часов, в течение которого стоянку можно оплатить по обычной ставке, прежде чем будет наложен штраф.

Волков предполагает, что это технически легко осуществимо, поскольку с рассылкой реклам у приложений никаких проблем нет. Кроме того, по мнению Волкова, такой подход соответствует принципу соразмерности, который часто подчеркивается в директивах ЕС и требует, чтобы штрафы были справедливыми и пропорциональными.

В результате, считает Волков, водители будут чувствовать себя уверенно, а ошибка или невнимательность больше не будут автоматически означать большой штраф.

Кроме того, система парковок перестанет восприниматься в обществе как ловушка, это будет способствовать доверию к законам и к предприятиям, позволит государству и операторам не потерять доходы.

«Люди будут иметь возможность своевременно реагировать и честно оплачивать услуги, а не становиться жертвами штрафов», — считает Волков.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

