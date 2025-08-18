Подпишитесь, хорошая идея: парковки хотят обязать предупреждать клиентов о неоплаченной стоянке

Инициатива будет передана в Рижскую думу. В качестве представителя инициативы указан Олег Волков. Он объясняет, что операторы парковок, например, EuroPark и Park Expert, активно используют мобильные приложения, такие как Mobilly или EuroPark, для рассылки рекламы и новостей. Но предупреждение о неоплаченной парковке клиенту не отсылается, и водитель узнаёт о штрафе только тогда, когда тот уже наложен.

Из-за этого создаётся впечатление, что система больше ориентирована на взыскание штрафов, чем на предоставление честных услуг, считает Волков. Он хочет изменить этот подход, чтобы люди сначала получали предупреждение и имели возможность заплатить.

По мнению представителя инициативы, предупреждение должно быть быстрым и чётким, например, в течение 15 минут после истечения срока оплаты. Кроме того, должен быть предусмотрен период не менее 72 часов, в течение которого стоянку можно оплатить по обычной ставке, прежде чем будет наложен штраф.

Волков предполагает, что это технически легко осуществимо, поскольку с рассылкой реклам у приложений никаких проблем нет. Кроме того, по мнению Волкова, такой подход соответствует принципу соразмерности, который часто подчеркивается в директивах ЕС и требует, чтобы штрафы были справедливыми и пропорциональными.

В результате, считает Волков, водители будут чувствовать себя уверенно, а ошибка или невнимательность больше не будут автоматически означать большой штраф.

Кроме того, система парковок перестанет восприниматься в обществе как ловушка, это будет способствовать доверию к законам и к предприятиям, позволит государству и операторам не потерять доходы.

«Люди будут иметь возможность своевременно реагировать и честно оплачивать услуги, а не становиться жертвами штрафов», — считает Волков.