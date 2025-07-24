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Ходить в него некому: строительство детского сада прекращено из-за низкой рождаемости

© LETA 24 июля, 2025 17:44

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LETA

Из-за снижения рождаемости Дума Кекавского края отказалась от строительства нового детского сада в Титурге, сообщает самоуправление Кекавского края.

На заседании Кекавской краевой думы было принято решение прекратить реализацию проекта и предложить Центральному агентству финансов и договоров расторгнуть заключённое с самоуправлением соглашение о выделении средств из фонда восстановления Европейского союза на строительство детского сада.

Управление развития и строительства самоуправления в сотрудничестве с Управлением образования, культуры и спорта провело оценку рисков проекта. Анализ динамики числа новорождённых в Кекавском крае за последние четыре года показал, что с 2021 года рождаемость снижается, и прогнозы указывают на сохранение этой тенденции.

Также отмечается сокращение миграции в Кекавском крае. В целом прогнозируется, что приток новых жителей будет постепенно уменьшаться, а в некоторых местах число уезжающих может превысить количество приезжающих.

В дальнейшем в северной части Кекавского края — в Баложи, Титурге и Валдлаучи — прогнозируется резкое сокращение числа детей дошкольного возраста, что, в свою очередь, приведёт к значительному снижению спроса на услуги дошкольного образования.

Уже сейчас наблюдается сокращение числа воспитанников в дошкольных учреждениях края в возрастной группе от трёх лет. В связи с этим в нескольких детских садах на следующий учебный год формируются группы уже для детей с двух лет.

Отказавшись от реализации проекта нового детского сада, самоуправление планирует сосредоточиться на улучшении качества услуг в уже существующих дошкольных учреждениях.

Общая стоимость проекта оценивалась более чем в 18 миллионов евро.

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