Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Херманис дал прогноз будущего Латвии: «Грядут большие перемены» (8)

Редакция PRESS 19 октября, 2025 07:40

Важно 8 комментариев

LETA

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис опубликовал на платформе "Х" удивительно краткий пост, вызвавший большой резонанс. 

"Для Латвии близятся большие перемены", - вот буквально весь твит.

Такое загадочное заявление не могло не повлечь за собой реакцию публики, которая вовсю принялась гадать, что это за перемены:

- В лучшую или в худшую сторону?

- Я вот на вашем месте начала бы мыслить не столь глобально. Надо начать со своего "курятника". Последние спектакли, где была, смотреть совершенно невозможно. Люди после первого действия уходят домой... Билеты покупают в массовом психозе по инерции. Всё со временем становится скучным, если плюс-минус на всех спектаклях предсказуемо и одинаково.

- Это означает, что можно будет купить билет на спектакль Нового Рижского театра, не умерев от сердечного приступа в момент подключения к интернету, когда начинается предварительная продажа билетов.

- Перестройка.

- Так заявить о Хэллоуине надо уметь. Мастер. Снимаю шляпу.

- Зима близко, до этого будут переводить часы!

- Какие перемены? В Валмиерский и Новый Рижский театры можно будет приобрести билеты без очереди? Или, может быть, построят национальный футбольный стадион либо концертный зал?

- Отменят ограничения на торговлю алкоголем?

- Ясновидящий Финк пробудился?

- Думаю, что нет. Латвия стала скучной. Это, по-моему, судьба стабильного государства. Правительства, самоуправления могут меняться, а всё другое - нет.

- Надеюсь, к лучшему. Надеюсь, вы знаете, что люди в последнее время на спектаклях Нового Рижского театра спят и даже громко храпят?

- Во сколько?

- Ванга, ёпрст.

- С востока? Или состоится визит Трампа в Латвию, где отымеют "Новое единство" и "Прогрессивных"? Это точно не выборы в Сейм, могу поспорить на шесть банок пива.

- Политическое руководство уже тренируется в искусстве переобувания. Мы это умеем!

- RUB?

- Наконец начнут печатать деньги.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (8)
Комментарии (8)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (8)

Важно 19:04

Важно 8 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (8)

Спорт 18:52

Спорт 8 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (8)

Важно 18:49

Важно 8 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (8)

Важно 18:34

Важно 8 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (8)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 8 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (8)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 8 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (8)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 8 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать