Грядёт реконструкция 2-го троллейбусного парка Риги: конкурс проектов!

Оценка заявок уже началась и продлится до конца августа. После окончания конкурса планируется публичная экспозиция работ, чтобы все желающие могли ознакомиться с представленными решениями.

Второй троллейбусный парк был открыт 57 лет назад. В настоящее время в нём обслуживается около 160 троллейбусов, а численность персонала составляет около 350 человек — водители, ремонтники, диспетчеры и другие специалисты. Неподалёку, на Виенибас гатве, 6, находится станция по производству, заправке и хранению водорода.

Призовой фонд конкурса проектов составляет до 30 000 евро.

В прошлом году, по предварительным данным, с учетом дотаций из государственного и муниципального бюджетов, оборот «Rīgas satiksme» составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, однако прибыль предприятия сократилась в несколько раз и составила 93 608 евро.

Компания «Rīgas satiksme» осуществляет пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

