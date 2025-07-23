Грозы и потоп на улицах: в Латвии объявлен жёлтый уровень опасности

Синоптики прогнозируют грозы и сильные ливни, которые могут привести к кратковременному затоплению низин, дворов и городских улиц. В отдельных районах возможен град и шквалистый ветер, однако в целом будет преобладать слабый ветер.

Облака дождя и грозы будут малоподвижны, поэтому осадки ожидаются неравномерно: в одних местах прольётся сильный дождь, а в других может вовсе не быть осадков. Днём, при прояснениях, воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В Риге основная волна дождя и гроз ожидается во второй половине дня. Возможны сильные ливни с грозами и слабый переменный ветер. Максимальная температура в столице — около +25 градусов.

Причиной нестабильной погоды стал циклон — атмосферное давление составляет 1004–1006 гектопаскалей на уровне моря.